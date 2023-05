Al Centro San Luca Medicina & Riabilitazione di Battipaglia secondo convegno accreditato sul tema Arto inferiore, dalla diagnosi al trattamento.

Sabato 20 maggio, a partire dalle 8.30, si terrà il secondo degli eventi accreditati ECM per la formazione continua, dal Centro di Ginnastica Medica San Luca di Battipaglia, rivolto agli operatori sanitari che si occupano di medicina fisica e riabilitativa.

Presso l’Hotel Centro Congressi San Luca si parlerà delle patologie degli arti inferiori frequentemente causa di invalidità, indipendentemente dall’età e dallo stile di vita.

“Arto inferiore, dalla diagnosi al trattamento” il convegno mira ad affrontare l’importanza di interventi specifici, secondo le più moderne tecnologie, sia in fase diagnostica che nella riabilitazione pre- post chirurgica come l’utilizzo nel trattamento chirurgico della robotica e delle tecniche mininvasive esposte dal dottor Ferrentino.

L’intervento del dottor Nespoli avrà poi come focus specifico, le patologie dell’anca e del ginocchio nell’età evolutiva, con uno sguardo sempre più proiettato all’utilizzo della riabilitazione robotica in realtà virtuale, anche per il paziente protesizzato e dello sportivo.

L’evento continua, la serie di convegni accreditati e gratuiti, che la responsabile del Centro Medico San Luca, Elisa Vitolo, ha organizzato con l’obiettivo di creare un centro di cura all’avanguardia, sia per l’età evolutiva che adulta in un percorso che vede il recupero della salute e del benessere delle persone che si accolgono. Un luogo dove il binomio del curare e del prendersi cura è inscindibile.