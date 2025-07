Agli stand Comix del Giffoni Film Festival, Alex Wyse e Luca Bellei

Il giovane cantautore Alex Wyse e il creator Luca Bellei incontrano i giovani del Giffoni Film Festival. Entrambi sono ospiti della Comix 2026 che sarà sui banchi di scuola da settembre. Inoltre per Bellei doppio progetto: oltre ad essere ospite del cartaceo, sarà protagonista del vodcast ‘‘School of Comix’’, il podcast che interroga i famosi. Comix è, infatti, il primo diario con il vodcast incorporato, un progetto che porta l’ironia e lo spirito dissacrante tipici del brand. Tramite un QR code posizionato sulle pagine di alcuni degli ospiti della Comix 2026, gli studenti potranno vedere e ascoltare le interviste ai loro personaggi preferiti e avranno accesso in anteprima ai contenuti esclusivi del vodcast, direttamente dalle pagine del diario: 10 puntate, dedicate ad altrettanti influencer e creator.

Al Giffoni si parte con Alex Wyse per la prima volta a #Giffoni55 in un evento powered by Comix. Cantautore in continua evoluzione, capace di coinvolgere il pubblico con la sua autenticità e la sua musica intensa e profonda, nonostante la giovanissima età, conta già oltre 84 milioni di streaming sulle piattaforme digitali e brani come “Dire, fare, curare’’, ‘‘Gocce di limone’’ e ‘‘Amando s’impara’’. Nel pomeriggio, Alex Wyse è protagonista di un Meet&Greet e firmacopie allo Stand Comix del Giffoni Village.

«La mia prima volta al Giffoni, un’esperienza fantastica, bello vedere le persone seguire i propri sogni – ha detto Alex Wyse – L’agenda Comix è stato il diario che leggevo da piccolo, adesso è importante esserci dentro, come anche i messaggi al suo interno diretti ai giovani. Dialogare con loro è fondamentale, cerco di spronare tutti a inseguire quel che vogliono fare ed è bello essere una piccola ispirazione per qualcuno».

Nome d’arte di Alessandro Rina, Alex Wyse è un giovane cantautore italiano. Dopo il diploma alla BIMM di Londra, grazie al suo brano “Sogni al cielo” viene selezionato tra i concorrenti di Amici di Maria de Filippi 2022. Seguiranno “Tra Silenzi (Roma)”, “Ammirare Tutto”, “Accade” e “Senza Chiedere Permesso” (scritta da Michele Bravi). Alla finale di Amici presenta il brano “Non Siamo Soli”. A novembre 2022 esce il suo primo album “Ciò Che Abbiamo Dentro” (certificato disco d’oro), anticipato dal singolo “Mano Ferma”. L’ultimo singolo estratto dall’album a inizio 2023 è “Dire fare curare” feat. Sophie and The Giants, artista di spicco del power pop mondiale, con oltre 650 milioni di streaming. A ottobre 2023, inizia il suo nuovo percorso discografico pubblicando il brano “Un po’ di te” a cui segue nel dicembre dello stesso anno “La mia canzone per te” (scritta con Ermal Meta). Si candida a Sanremo Giovani 2024 con il brano “ROCKSTAR”, e si qualifica per la sezione “Nuove proposte” del Festival di Sanremo 2025, dove si è piazzato al secondo posto nella finale. Il 2 maggio di quest’anno è uscito il suo nuovo singolo Batticuore brano scritto dallo stesso cantautore con Francesco Facchinetti e Matteo Ieva, prodotto da Le Ore.

Oggi tocca al content creator e presentatore, noto come il frontman del format iPork, Luca Bellei. L’artista – che incontra i fan e firma copie della nuova Comix 2026 – sta spopolando sui social Instagram e Tik Tok grazie a simpatia e capacità di visione digitale.

Luca Bellei è diventato noto grazie a iPork, un progetto che ha ottenuto grande popolarità online, in particolare su piattaforme come TikTok e Instagram. Bellei è il volto delle interviste virali che si svolgono principalmente in discoteche e locali notturni, dove con microfono alla mano pone domande divertenti e a volte provocatorie al pubblico. IPork è stato il suo gruppo di pubbliche relazioni in discoteca, uno staff di PR che aveva chiamato IPork in modo ironico prendendo spunto da un costume da maiale rosa che aveva all’epoca. Noto per il suo stile ironico e diretto, che gli ha permesso di guadagnare una grande base di fan online, è diventato una figura influente nel mondo dell’intrattenimento e del marketing digitale.

«Il mio primo anno al Giffoni. Non sono avvezzo a festival del cinema, ma qui mi ha stupito il clima gioioso di giovani giurati appassionati. L’entusiasmo è tutto, bisogna crederci nelle cose. Io stesso, per i progetti futuri mi spingerò oltre Ipork che è stato una gavetta. Mi è sempre piaciuto lavorare nel mondo dell’intrattenimento e dell’animazione. Adesso mi piacerebbe lavorare al microfono, come content creator, presentatore, volto di un festival. Insomma, trovare progetti e opportunità nuove. Oggi diamo per scontato che un giovane non abbia voglia di fare nulla e che non si mette in gioco, ma Giffoni è la dimostrazione che non è così. Anzi il mio consiglio è di prendere spunto dai giffoner. Viviamo il momento e godiamocelo, impariamo ad essere consapevoli di quel che si sta facendo. Anche questo significa crescere nel mondo».

