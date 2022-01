L’Agenzia Giuffrè Lefebvre di Salerno con sede in Via Conforti , ha contribuito a realizzare la App del Consiglio dell’ Ordine degli avvocati di Salerno.

L’ applicazione sarà attiva a partire dal 10 Gennaio 2022, e può essere scaricata attraverso il cellulare .

In data 07.01.2022 alle ore 11.30 sarà presentata presso la Sala Parilli del Ex Palazzo di Giustizia di Salerno , con sede in Corso Garibaldi.