Aeroporto di Salerno assume anche Cilento nella denominazione

Con la nuova denominazione dell’aeroporto di Salerno, la Lega e il Ministro Salvini offrono un’occasione di riscatto al Cilento che così vedrà finalmente valorizzato il suo territorio, le sue bellezze e il patrimonio immenso che è giusto promuovere e valorizzare, nell’ottica anche di un potenziamento dell’offerta turistica. L’ennesima dimostrazione che l’attenzione del Ministro Salvini verso le unicità di ogni luogo della nostra regione trova spazio in un progetto più ampio di sviluppo e crescita. Non ci fermiamo qui. Il prossimo passo per rendere ancora più centrale l’aeroporto di Salerno ci vedrà impegnati a lavorare in sinergia con gli amministratori locali per dare operatività al collegamento ferroviario e stradale tra l’infrastruttura e la città”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Attilio Pierro, in relazione alla cerimonia di ufficializzazione della nuova denominazione dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi che da oggi include anche il Cilento.

“Da anni questa aspirazione del territorio non trovava concretizzazione. È come primo atto del mio arrivo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme al collega Ferrante, abbiamo richiesto ad Enac di inserire il Cilento nella denominazione dello scalo. Enac, in pochissimi giorni, ha accolto e proceduto sanando quella che era una mancanza storica. Il Cilento e’ l’altra costa bellissima di cui dispone la provincia di Salerno e peraltro e’ quella che ha maggiore bisogno di essere promozionata ed internazionalizzata. L’operazione serve a questo, a dare inizio ad una nuova strategia che valorizzi la parte sud di Salerno che e’ uno scrigno ancora da aprire con potenzialità’ immense. A chi polemizza dico che mi meraviglia che non sia stata resa al Cilento la dignita’ che merita gia’ in passato. Sono certo che questa semplice azione portera’ piu’ promozione di tanti annunciati piani che producono solo consulenze per Santoni del marketing territoriale che fanno tante analisi e zero terapie”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intervenendo alla cerimonia di intitolazione dello scalo di Salerno-Costa d’Amalfi-Cilento. “E’ chiaro che non basta il nome nella denominazione dello scalo, ma occorrono investimenti strutturali per collegarlo alla ferrovia e servizi pubblici di mobilita’ per fare in modo che i turisti possano giungere in modo piu’ rapido ed economico le strutture ricettive del Cilento. Anche su questo mi meraviglio che oggi faccia polemica ed ironia chi per dieci anni non ha fatto nulla di tutto cio’ e viene al compleanno a dire agli operatori economici ‘organizzatevi’. C’è bisogno di fare un lavoro da zero e si parte dal posizionamento del territorio: il Cilento e’ addirittura confuso con Salento e questo spiega che esiste un problema di promozione nazionale prima ancora che internazionale. Io credo che a partire dalla denominazione di questa mattina bisogna sposare una nuova filosofia dove Governo centrale, una nuova Regione Campania, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni e i Sindaci facciano tutti la propria parte per lo sviluppo di un territorio magnifico che trova ancora inespresse le sue possibilità” conclude Iannone.

“Da oggi esiste ufficialmente l’ ‘Aeroporto di Salerno, Costa d’Amalfi e del Cilento’. Un’iniziativa fortemente richiesta dai territori, in particolare dalle comunità locali e dalle imprese turistiche della zona sud della provincia di Salerno, che ha trovato immediata risposta da parte del Governo Meloni”. Lo dichiara il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri a margine della cerimonia di inaugurazione della nuova denominazione dello scalo aeroportuale. “L’obiettivo e’ farlo diventare un polo sempre piu’ attrattivo e funzionale, valorizzando anche la costa cilentana e le aree interne, fungendo da volano per lo sviluppo turistico, economico e sociale. La grande attenzione riservata dal nostro Governo all’aeroporto salernitano – sottolinea Vietri – e’ la conferma che oggi, dopo anni di chiacchiere dei governi di centrosinistra, si e’ intrapresa finalmente la strada giusta per rendere la nostra provincia sempre piu’ competitiva a livello nazionale e non solo. Ringrazio l’Enac, il Governo Meloni ed in particolare il Sottosegretario al Mit Antonio Iannone, per aver raggiunto in pochi mesi un risultato così importante e significativo per la nostra terra” conclude Vietri.

“Con la nuova denominazione dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, che da oggi include anche il Cilento, segniamo un momento storico per il nostro territorio. Non è solo un cambio di nome, ma il riconoscimento ufficiale di un’identità territoriale forte e coesa, che unisce due poli turistici e culturali straordinari. Se oggi possiamo sancire questo passo in avanti, è grazie a un impegno politico concreto, sostenuto con il compianto senatore Francesco Castiello, figura chiave durante il Governo Conte. Fu grazie a lui che ottenemmo il decreto interministeriale firmato dai ministri Toninelli e Tria, che diede il via libera definitivo al rilascio della concessione per il volo. Senza quell’atto, oggi non saremmo qui”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Campania, Michele Cammarano, che sottolinea come questo traguardo sia il risultato di un lavoro iniziato anni fa.

“È una vittoria simbolica, ma anche politica, che rafforza la nostra identità e apre nuove prospettive per tutto il comprensorio. Adesso – conclude Cammarano – serve un cambio di passo. Bisogna investire in infrastrutture, trasporti e servizi per trasformare davvero l’aeroporto in un hub strategico per il Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni. Solo così il nostro territorio potrà decollare davvero”.

