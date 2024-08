A “Palazzo Suriano” di Vietri Sul Mare la presentazione del libro di Salvatore Pizzo Stancampiano “Un’Emozione Inaspettata” (dopo una richiesta di collegamento).

“A tutti noi è successo di ricevere una “richiesta di collegamento” sui social che, molte volte viene accettata per poi condividere foto e ricevere “like”. Ma non è sempre soltanto così. Può anche succedere che i destini di alcuni, che iniziano a conoscersi in questa maniera, si intreccino a tal punto da sentirsi tutti i giorni per affrontare insieme le difficoltà delle vite che ognuno sta vivendo. Caratteri diversi e problemi diversi si sovrappongono, direi “si collegano”, per arrivare ad un finale che è qualcosa di veramente emozionante ed inaspettato”. Con questo incipit inizia il romanzo di Salvatore Stancampiano Pizzo: “Un’emozione inaspettata (dopo una richiesta di collegamento)”, edito, nella collana “Nuove Voci” da “Albatros Edizioni”, con la prefazione di Barbara Alberti, che è stato presentato in una delle storiche sale di “Palazzo Suriano Heritage Hotel” nel corso di una piacevole serata organizzata dai titolari di questa bellissima e antica dimora settecentesca: l’avvocato Carlo de Felice e la sua dolce consorte Deborah Daniela Iannicco. Media Partner dell’evento sono stati: l’associazione culturale “La Congrega Letteraria di Vietri sul Mare”, diretta da Alfonso Vincenzo Mauro e Antonio Gazia, e la “Pro Loco” di Vietri Sul Mare, presieduta da Cosmo Di Mauro. Dopo l’intervento dell’avvocato Camillo de Felice, comproprietario della struttura, che ha raccontato l’affascinante storia di Palazzo Suriano e degli affreschi che l’adornano, i noti attori salernitani Antonia e Vanni Avallone hanno recitato, con professionalità e grande coinvolgimento emotivo, alcuni brani del libro e le poesie che ne accompagnano la storia, segno tangibile di emozioni realmente vissute dall’autore che ha presentato i protagonisti del romanzo: Laura e Marco. “Marco è un uomo alto e fisicamente ben impostato, mite nel carattere, si potrebbe definire un “bonaccione”. Originario del Sud, ha avuto la fortuna di trovare un lavoro stabile a Milano in una grossa azienda come esperto in “Information Technologies”. Il suo sogno è quello di possedere un casale con vigneti e oliveti. Ha avuto tante delusioni amorose e utilizza spesso i social, soprattutto quello usato per fini lavorativi. Una sera, affascinato da una poesia, corredata da una suggestiva foto, scritta da una certa Laura, che ha un modo molto leggero di scrivere, gli chiede il collegamento. Laura è una donna minuta ed esile, con due occhi molto grandi, ricchi di espressività; gentile e sorridente con tutti, altruista, empatica, con un carattere forte, anche perché è stata abituata ad aiutare e a non esserlo lei. Un tipetto tutto pepe, con un grande cuore, che sa farsi rispettare. Vive a Firenze dove fa la guida turistica agli Uffizi, anche perché conosce molte lingue straniere. Sposata con Gianni dal quale ha avuto un bambino. Il loro rapporto però non funziona più da tempo, ma lei ha deciso di mantenere in piedi il matrimonio solo per dare una parvenza di famiglia al figlio. Laura e Marco cominciano a scambiarsi tutte le informazioni della loro vita con messaggi video e audio e si supportano nella loro infelicità. Con una differenza, Laura è quella forte che sprona Marco a fare cose tipo uscire, fare sport e mangiar sano, mentre Marco ascolta e si fa guidare. L’affinità tra i due è tale che ad un certo punto Marco le fornisce ispirazione e anche qualche bella foto che lei trasforma in poesia, continuando a migliorare il suo stile. Il finale è racchiuso nel titolo del libro “Un’emozione inaspettata”.

L’autore del romanzo, Salvatore Stancampiano Pizzo (Salvo), nato a Torino, di origini siciliane, è un ingegnere con un Master in Economia lavora nel campo dei motori aerei e ha sempre avuto la passione di scrivere. Ha già pubblicato varie sillogi poetiche, ma questo è il suo primo romanzo:” Una commedia dolce e romantica che approfondisce le relazioni nate sui social condite con poesie romantiche e passionali. Poesie che raccontano le emozioni vissute o che vorrei vivere e che comunque lasciano qualcosa dentro”. Lo stile di Salvatore Pizzo, che ama molto le poesie di Pablo Neruda, è delicato, leggero: per questo definito a “farfalla”; sa descrivere le cose, le persone con parole semplici, con leggerezza. Senza preoccuparsi troppo della rima, ma concentrandosi sul messaggio da dare, con il suo linguaggio fresco, Pizzo riesce a coinvolgere ed emozionare i lettori. Nel suo libro, che ha come tema predominante tutte le forme in cui si può presentare l’amore, vi sono anche tanti riferimenti storici, linguistici, di opere d’arte, di fiori e di alcuni luoghi in Italia che completano il romanzo e lo rendono leggero e attuale. Pizzo che crede molto nel valore della rete, dei social:” Hanno la forza di trasmettere la tua poesia a più persone, anche lontane, velocemente”. ha annunciato che a ottobre uscirà un suo nuovo libro:” Sarà un giallo fantasy “e sottolineato l’importanza di pensare positivo:” Come dice Laura nel libro:” Serve essere positivi, sempre! Se tu metti il Sole nelle cose che fai, la gente lo nota e te lo restituisce indietro”. (Foto di Carlo de Felice e Right Light Studio).

Aniello Palumbo