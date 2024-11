60 milioni per dissesto idrogeologico

In arrivo oltre 60 milioni di euro (61,1) in Campania contro il dissesto idrogeologico. Lo annuncia il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Vannia Gava: “Diamo alla Regione risorse importanti e strumenti più snelli per operare sulle priorità da essa stessa individuate al fine di superare le criticità e mettere in sicurezza territori e comunità”. Gli investimenti per il 2024 si uniscono, infatti, alle nuove norme introdotte dal Decreto-Legge Ambiente con cui sono stati rafforzati i poteri dei presidenti di Regione, nel loro ruolo di Commissari al dissesto idrogeologico, e previsti meccanismi per velocizzare la spesa.

Di seguito, il dettaglio degli interventi che saranno finanziati: il più robusto è a Carinola (CE), un progetto integrato da 30 milioni di euro per il ripristino idraulico dei bacini Volturno e Sele; 7,9 milioni di euro per il Vallone Santa Lucia a Sarno (SA), uguale cifra per il recupero e il consolidamento del centro storico di Sant’Agata De’ Goti (BN); 7,5 milioni di euro alla sistemazione idraulica del centro abitato di Alvignano (CE); 3,5 milioni di euro per interventi di sistemazione idrogeologica a Baselice (BN); 2,5 milioni per il centro storico di Caiazzo (CE). Infine, 1,9 milioni di euro per lavori di ristrutturazione e ammodernamento delle centrali idrovore consortili a Castel Volrtuno (CE).