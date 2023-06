5 giugno: ad Atrani la settima edizione del Premio Francesca Mansi per l’Ambiente.

Il 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, ritorna la settima edizione del Premio “Francesca Mansi per l’Ambiente”. Il tema di quest’anno “Andar per Ville…piccoli Indiana Jones crescono” ha entusiasmato anche questa volta centinaia di ragazzi e ragazze che si ritroveranno in piazzetta ad Atrani (ore 9).

Qui nel ricordo di Francesca, ci si raccoglierà in un momento di riflessione ma anche di gioiosa partecipazione.

Perché il messaggio che il Premio organizzato dalle associazioni Italia Nostra Salerno, Club per l’Unesco di Amalfi, Acarbio, con il patrocinio del Comune di Atrani, rivolge agli studenti della Costiera amalfitana, è quello di guardare il proprio territorio con occhi più attenti, di occuparsene e prendersene cura.

In questa edizione gli studenti si sono trasformati in tanti “archeologi”: hanno visitato le Ville romane di Positano e Minori, e hanno cercato notizie storiche sulla Villa rurale di Tramonti, dove hanno provato ad “immaginare” qualche piccolo dettaglio (considerando che non è mai stata oggetto di vero studio archeologico).

Questi studenti saranno loro il futuro di questo Patrimonio Unesco. La sua tutela richiede una responsabilità che va condivisa perché rappresenta un legame con il nostro passato, un’opportunità per la ricerca e l’apprendimento, un mezzo per promuovere un vero turismo sostenibile.

Il momento clou della giornata sarà alla Casa della Cultura (dalle ore 9,30 fino alle ore 12): qui saranno mostrati i lavori premiati.

La commissione è formata da Michela Manzoni (già preside dell’Istituto Comprensivo Gerardo Sasso di Amalfi e presidente del Premio); Gioacchino Di Martino (vice presidente Centro di Cultura e Storia Amalfitana); Giuseppe Gargano storico locale; Maria Teresa Mansi (sorella di Francesca e professoressa di educazione artistica); Angela Ruocco (già professoressa di Storia dell’Arte, Liceo Tasso di Salerno); Maria Rosaria Sannino (giornalista e presidente Club per l’Unesco di Amalfi).

Uno spazio sarà poi dedicato alla visione in anteprima ufficiale dei tre video reportage realizzati dai giovani ragazzi della Costiera amalfitana dello “Youth Club The Greeners” (progetto dell’associazione Acarbio), su alcuni elementi di criticità del territorio: l’abbandono dei terrazzamenti; il turismo sostenibile; e la mobilità. I ragazzi dimostrano così il loro impegno attivo con le loro azioni e idee.