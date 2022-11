XVII Concorso Alfonso Grassi, tutti i premiati.

Nei giorni scorsi, presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, si è svolta la cerimonia di premiazione della XVII edizione del Concorso Internazionale “Alfonso Grassi”, organizzato dall’Accademia intitolata all’artista. Si tratta di una vera e propria chiamata alle arti che, attraverso le diverse sezioni, tra poesia e arte contemporanea, ha portato i numerosi artisti partecipanti a esprimersi attraverso: Poesia, Narrativa, Pittura, Grafica, Scultura, Ceramica e altri linguaggi artistici. L’evento, la cui partecipazione è stata estesa a tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché agli adulti, si è svolto con la collaborazione del Comune di Salerno, Assessorato alla Pubblica Istruzione e con il patrocinio della Provincia di Salerno, della Provincia di Avellino, del Comune di Salerno e del Comune di Cava de’ Tirreni. Dopo i saluti istituzionali del Presidente e della Commissione, la consegna ufficiale dei premi, alla presenza del critico Gregorio Giorgio Grasso e della presidente dell’Accademia, la professoressa Raffaella Grassi.

Questi i vincitori delle rispettive sezioni:

Il Premio Internaz. Alfonso Grassi” 2022- è stato caratterizzato da Tre Sezioni e Tre Tematiche.

-Tre Sezioni:

– Poesia: in Lingua e/o Vernacolo (con Traduzione) // B) – Narrativa

C) – Arte Contemporanea con tre Tipologie C 1) / C 2) / C 3).

C 1) -TIPOLOGIA: Pittura (qualsiasi tecnica) // C 2) -TIPOLOGIA: Scultura/Ceramica // C 3) TIPOLOGIA: Fotografia).

-Tre Tematiche:

1) La Ribellione / Rivincita della Natura contro l’Uomo, l’unico responsabile (forse?) dei danni all’Ecosistema naturale ed all’Equilibrio Ecologico.

2) Contraddizioni della Globalizzazione e Disuguaglianze tra Ricchezza e Povertà (Fame) nel mondo

3) Tematica Libera (all’Arte in genere o alla specifica Formazione artistica del M° A. Grassi.

-COMMISSIONE SEZ. ARTE

Presidente Onorario Sez. Arte – Critico d’Arte

-Storico e Critico D’Arte, Dott. Gregorio Giorgio Grasso

-COMMISSARI – SEZ. ARTE:

Pittrice Giovanna Capraro; Pittrice Prof.ssa Paola Capriolo; Critico d’Arte, Prof.ssa Maria Pina Cirillo; Pittrice Concetta Carleo; Pittrice, Prof.ssa Laura Bruno; Pittore, Scultore Prof. Bruno Giustiniani; Critico d’Arte, Prof.ssa Clara Grassi; Pittrice Giuseppa Maria Russo; Scultrice, Prof.ssa Anna Sessa; Critico d’Arte, Prof.ssa Crisitna Tafuri.

COMMISSIONE SEZ. POESIA

Presidente Onorario Sez. Poesia / Narrativa:

– Critico Letterario, Prof. Francesco D’Episcopo, Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

-COMMISSARI – SEZ. POESIA: Docente, Pedagogista Angela Marigliano; Poetessa Maria Giuseppa Russo; Consigliera Consulta Femm. Regione Campania e Presid Pari Opportunità Comune di Pellezzano, Dott.ssa Maria Rosaria Meo; Teologa, Scrittrice Dott.ssa Lorella Parente; Preside Modesta Pepe; Poeta e Cantautore Mino Remoli; Giornalista Alfonso Senatore.

GRADUATORIA – ELENCO dei PREMIATI della XVII Ediz. Concorso Int.”Premio Alfonso Grassi” 2022 – Poesia ed Arte Contemporanea (Pittura, Scultura, Ceramica, Fotografia.. ) –

SEZIONE 1^): POESIA in LINGUA: EDITA e/o INEDITA

Sez. A) – Poesia in Lingua.

PRIMA TEMATICA

1° POSTO – VINCENZO TAFURI (Il singhiozzo della natura)

2° POSTO – LUCIA RUOCCO (Ritroviamo l’allegria)

3° POSTO – ANTONELLO POSILLIPO (Immagina)

TERZA TEMATICA

1° POSTO – FRANCESCA PAGANO (Ideale)

2° POSTO ex- aequo – EUGENIO IUDICE (Anima)

2° POSTO ex- aequo – (in memoria di) CARMINE LETTIERI (Sulle ali della Poesia)

3° POSTO ex- aequo – STEFANIA SIANI (Bocca di fuoco)

3° POSTO ex- aequo – ERMELINDA MATURANZIO (Rosso)

3° POSTO ex- aequo – FRANCESCO TERRONE (La voce del silenzio)

Sez. A) – Poesia in Lingua – 3^ TEMATICA – Premio Speciale di Merito “Dante Alighieri”:

– ELISA BARONE (Ritorno a Lugano)

-MARIO SENATORE (L’Orfanella)

– GENNARO PETRICCIUOLO (Madre Clementissima)

– ROMANO ZEGA (Ricordi)

A) – SEZIONE 1^): POESIA in VERNACOLO, EDITA e/o INEDITA.

PRIMA TEMATICA

1° POSTO – PAOLA MIELE (‘A Natura)

2° POSTO – VINCENZO CERASUOLO (Ecologia)

TERZA TEMATICA

1° POSTO – IRENE MEMOLI (Caino contro Abele)

2° POSTO – GERARDINA IANNELLA (Ti voglio bene)

Sez. B) – Narrativa

– PRIMA TEMATICA –

1° POSTO ex-aequo – VINCENZO CERASUOLO (Meraviglioso)

1° POSTO ex-aequo – FATIMA TROTTA (La ribellione della Natura)

2° POSTO – MARIA ROSARIA D’ALFONSO (Isola)

3° POSTO – LUIGI LANZALOTTI (La Rivincita della Natura)

– Narrativa

-TERZA TEMATICA-

1° POSTO – CRISTINA RUGGIERO (Cieli Immensi /Testo Inedito)

2° POSTO – PATRICIA LUONGO (Livia)

3° POSTO – LUCIA RUOCCO (Un giorno qualunque)

Sez. B) – Narrativa – 3^ TEMATICA – Premio Speciale di Merito

– PAOLA MIELE (Favole in soffitta)

SEZIONE C) – ARTE CONTEMPORANEA

TIPOLOGIA N.1a): PITTURA

– SEZIONE ARTE – PITTURA

-PRIMA TEMATICA-

1° POSTO – ADRIANA FERRI (Tramonto di fuoco)

2° POSTO – RAFFAELLA POLIFRONI (Sguardo di bimbo tra foglie verdi)

3° POSTO – STEFANIA SIANI (Rebel)

-SECONDA TEMATICA-

1° POSTO – CLARA DE SANTIS (Aria di Primavera)

2° POSTO – PASQUALE MASTRANGELO (Ilaria nel paese delle meraviglie)

-TERZA TEMATICA-

1° POSTO – TAIZO HIRAGA (S. Michele)

2° POSTO – NICOLA MANFREDELLI (Natura silente / Cesto di albicocche)

3° POSTO – ROSA LEONE (Sguardo di donna)

– SEZIONE ARTE PITTURA – PREMIO SPEC. RAFFAELLO:

– ALESSANDRA CALABRO’(Il cappello di paglia / Estate)

-GERARDO SESSA (La Giapponesina)

-TERESA SICA (Tramonto ai Caraibi)

-GERARDO DEL REGNO (Omaggio al grande Totò)

-LUIGI MASTROIANNI (Natura silente /Cesto con fichi)

– SEZIONE ARTE – ACRILICO

1° POSTO – MAURO PAPARELLA (Opera Onirica)

2° POSTO – ARIANNA PAPARELLA (Paesaggio nordico olandese)

3° POSTO ex-aequo – ANIELLO ROMANO (Il Vesuvio erutta)

– SEZIONE ARTE – TECNICA MISTA

1° POSTO – LUCIA COSTANZA

(Prometeo – dal Mito di Prometeo – difensore del fuoco e dell’uomo).

2° POSTO – SANDRA MASSARO (Non oltre)

3° POSTO – CARMELA PORCO (Composizione di Arte Elettronica)

– SEZIONE ARTE – SCULTURA

-PRIMA TEMATICA-

1° POSTO – FRANCESCA D’ELIA (La casa brucia/ maiolica)

-TERZA TEMATICA-

1° POSTO – FORTUNATA IULIANO (L’acquasantiera – Volto Santo)

2° POSTO – JOSE’ LUIS MALCA (Volto di Dante – in tufo)

– SEZIONE ARTE – FOTOGRAFIA

– PRIMA TEMATICA-

1° POSTO – FRANCESCO PASCALI (Funghi/gallinacci in un bosco abbandonato)

-SECONDA TEMATICA-

1° POSTO – LUCIA RUOCCO (Calice di Nuvole )

-TERZA TEMATICA-

1° POSTO – MANUEL ROCHIRA (Foto -Contrasto tra B/N e giallo (Fiat’500).

2° POSTO – CHIARA IMPARATO (Paesaggio /La quiete dopo la tempesta)

3° POSTO – GIOVANNI ARMENANTE (Nuovo Palazzo di Giustizia a Salerno)