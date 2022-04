Williams & Kevin Photographers, inaugurazione nuova sede a Battipaglia domenica 3.

Oggi abbiamo il piacere di intervistare due giovani imprenditori nel settore fotografico, Williams & Kevin Photographers, che domenica 3 aprile inaugureranno la loro 3ª sede al centro di Battipaglia, vediamo cosa dicono in merito…

Salve a tutti, per chi non ci conosce ci presentiamo, Williams & Kevin Photographers, siamo due giovani ragazzi che abbiamo intrapreso il lavoro nonché la passione di nostro padre, come si suol dire siamo figli d’arte. Come già anticipato dalla redazione, il giorno 3 aprile inaugureremo la nostra nuova sede al centro di Battipaglia, per noi è un’emozione unica. Riusciremo sicuramente a soddisfare tutte le vostre esigenze. Nella nostra nuova sede inseriremo nuove tecnologie di stampa HD+ istantanee, per stampare tutti i vostri ricordi più belli, inoltre faremo anche stampe su tele, gadget, e foto tessera. Ci sarà anche un ufficio per ricevere appuntamenti per i vostri eventi, come matrimoni, Battesimi, Comunioni, Compleanni, e feste in genere.

Vi aspettiamo.

Williams & Kevin Photographers