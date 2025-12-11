WeBuild, avviati scavi 3 gallerie su ferrovia SA-RC

Nuovo passo decisivo per il potenziamento delle infrastrutture del Sud Italia: è stato avviato lo scavo di tre nuove gallerie sul Lotto 1A della linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità Salerno–Reggio Calabria, realizzato da Webuild per conto di RFI (Gruppo FS Italiane).

La linea è parte del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T e rappresenta uno dei progetti strategici per la connessione del Sud della penisola con il Nord Italia e l’Europa.

Grazie all’attivazione di tre nuove TBM (Tunnel Boring Machine), sono ora operative tutte le quattro talpe meccaniche previste per la realizzazione delle 8 gallerie naturali da scavare in meccanizzato sul Lotto 1A, che collegherà Battipaglia a Romagnano.

Dopo l’avvio nei mesi scorsi della gigantesca talpa meccanica Partenope che sta proseguendo il suo viaggio per lo scavo della galleria Saginara, hanno acceso i motori altre tre TBM –Leucosia, Ligea e Mireille – per il cui funzionamento e manutenzione sono impegnati oltre 300 tecnici specializzati.

Con una testa fresante di oltre 13 metri Leucosia e Ligea sono, insieme a Partenope, le tre TBM più grandi di Webuild in azione in Europa. I nomi di queste tre gigantesche talpe meccaniche sono stati scelti con un contest pubblico e rievocano il mito delle Sirene che vivevano sugli scogli del Golfo di Salerno.

Leucosia ha iniziato il traforo della galleria Serra Lunga, lunga oltre 800 metri e a canna singola e doppio binario. Una volta completato lo scavo e il rivestimento, proseguirà realizzando anche le gallerie Acerra e Petrolla intervallate tra loro da viadotti di linea. Ligea scava il tunnel Piano Grasso, lungo oltre 2,2 chilometri e a canna singola e doppio binario e, successivamente, anche la galleria Contursi.

Partita anche Mireille che, dopo aver scavato per la metropolitana di Parigi, è oggi impegnata per il traforo della galleria Caterina, lunga oltre 1 km e a canna singola e singolo binario. Con una testa fresante di oltre 10 metri, Mireille è la prima talpa “rigenerata” direttamente nella fabbrica di Webuild di Terni, nuovo centro ad alta specializzazione dedicato alla rigenerazione di TBM, nato per consentirne il reimpiego in nuovi progetti anche in ottica di economia circolare. Una volta completato lo scavo e il rivestimento della galleria Caterina, Mireille sarà destinata al traforo del tunnel Sicignano.

Sul Lotto 1A continuano anche le lavorazioni per la realizzazione delle gallerie artificiali, mentre nelle prossime settimane inizierà lo scavo della galleria naturale Cerreta che sarà eseguito con metodo tradizionale. In corso anche le lavorazioni per la realizzazione dei viadotti di linea, tra cui quello più lungo della tratta che consentirà lo scavalco dell’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, costituito da oltre 100 campate incluso un ponte ad arco ferroviario che con i suoi 120 metri di lunghezza sarà per tipologia il più lungo in Italia.

Il Lotto 1A, i cui lavori sono affidati al Consorzio Xenia composto da Webuild (leader del consorzio), Pizzarotti, Ghella e Tunnel Pro, ricade nel territorio della provincia di Salerno e prevede la realizzazione di 35 chilometri di linea ferroviaria veloce tra le città di Battipaglia e Romagnano, inclusa la costruzione di 20 gallerie e 19 viadotti. Per la sua realizzazione sono occupate oltre 1.000 persone, tra diretti e terzi, coinvolgendo da inizio lavori una filiera di circa 430 aziende.

Sulla direttrice Salerno–Reggio Calabria Webuild si è recentemente aggiudicata anche il Raddoppio Cosenza–Paola/San Lucido per cui si prevede la realizzazione di oltre 22 km di nuova linea, inclusa la Galleria Santomarco, opera principale del progetto, che si estenderà per 15 km.

I due lotti della Salerno–Reggio Calabria rientrano tra i numerosi progetti che Webuild sta realizzando nel Sud Italia, isole comprese, per un valore complessivo aggiudicato di circa €15 miliardi, che danno occupazione a 8.700 persone, tra diretti e terzi (dato al 30 giugno 2025), con 7.600 fornitori diretti coinvolti da inizio lavori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...