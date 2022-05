Vietri sul Mare: “Sono tazza di te!” tra gli eventi clou di “Buongiorno ceramica!”

Ultimi weekend per visitare la mostra “Sono tazza di te! – 100 smashing women designer”, un progetto di “DcomeDesign“, a cura di Anty Pansera e Patrizia Sacchi, che rappresenta anche uno degli appuntamenti imperdibili di “Buongiorno ceramica!”, la manifestazione che si tiene ogni anno nelle decine di Città della ceramica italiane contemporaneamente. La mostra, ospitata presso la splendida sala consiliare del comune di Vietri sul Mare (corso Umberto I, 83), che con i suoi affreschi fa un interessante contrasto con la modernità dei manufatti, esposti sapientemente dall’architetto Michele Cuomo che ne ha curato l’allestimento minimal ed essenziale, insieme alle colleghe Antonella Venezia e Anna Fresa, è stata resa possibile anche grazie al lavoro della coordinatrice Elisa D’Arienzo, che per “Buongiorno Ceramica!” è anche referente delle numerose attività della due giorni di ceramica, il 21 e 22 maggio. La mostra “Sono tazza di te!”, tutta al femminile, vede la partecipazione di 100 donne impegnate nella produzione di oggetti di arte e di design, molti dei quali realizzati in ceramica e resterà aperta al pubblico fino al prossimo 23 maggio, il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle 12.00 (info 089 763801). Espongono, tra le altre, le artiste che hanno da tempo un rapporto lavorativo stretto con Vietri sul Mare: Lucia Carpentieri, Laura Marmai, Elvira Peduto, Teresa Salsano, Piera Mautone, Anna Rita Cassetta, Carmen Di Renna, Tamara Rossetti, Enrica Rebek, Angela Cialeo, Angelica Tulimiero, Martina Marchi, Margherita D’Amato, Mara D’Arienzo, Elisabetta D’Arienzo, Daniela Scalese e Dorota Adamska. A corredo della mostra, un catalogo con testo di Anty Pansera, curato graficamente da Patrizia Sacchi.