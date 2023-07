Vietri in scena, omaggio a Frank Sinatra giovedì 13 in Villa comunale

Imperdibile concerto jazz giovedì 13 luglio alle ore 21 nell’arena della Villa comunale di Vietri sul Mare. Ad esibirsi, nell’ambito del cartellone di “Vietri in Scena”, voluto dell’amministrazione comunale diretta dal sindaco Giovanni De Simone e firmato dal direttore artistico il maestro Luigi Avallone, la “Salerno Jazz Orchestra”, diretta da Stefano Giuliano. La Salerno Jazz Orchestra presenterà un omaggio al cantante Frank Sinatra che ha segnato un’indelebile linea sonora, nell’ambito della musica jazz, per la sua capacità di interpretare in modo originale i brani della tradizione afro americana; per l’occasione ospite della SJO sarà il cantante italo-londinese Errico Cutulo. Ai sax Stefano Giuliano, Giusi Di Giuseppe, Giuseppe Plaitano, Antonio Giordano e Giuseppe Esposito; alle trombe Sergio Vitale, Mauro Seraponte, Nicola Coppola e Donato Verace; ai tromboni Raffaele Carotenuto, Enzo De Rosa, Luca Giustozzi e Christian Carola; al piano Marco De Gennaro; al contrabbasso Domenico Andria; alla batteria Stefano De Rosa.

Il movimento jazzistico salernitano, animato da validissimi talenti in ambito musicale, da una decina di anni ha dato vita a questa formazione che, attraverso un giusto mix di musicisti salernitani consolidati nel panorama nazionale e non solo, e dando spazio anche a giovani emergenti, è diventata il simbolo della musica jazz ‘made in Salerno’. Un impegno premiato da un’attività che la SJO ha sempre svolto a grandi livelli, interfacciandosi con partner sempre di alto profilo, ed eseguendo repertori arrangiati da firme importanti nel mondo del jazz. Tom Harrell, Peter Erskine, Randy Brecker, Dino e Franco Piana, Maurizio Giammarco, New York Voices, Diane Schuur, Roberta Gambarini, Bob Mintzer, Anthony Strong, Chiara Civello, Serena Brancale, Stefano Di Battista, Dee Dee Bridgewater, Tony Momrelle: sono questi i nomi che hanno onorato i palchi dei teatri salernitani in questi anni, con la SJO sostenuta sempre da ampi consensi di pubblico e di critica ed il palese apprezzamento degli ospiti musicisti, che hanno contribuito a veicolare il nome della città di Salerno nel mondo. Ingresso gratuito.