Vicenda coop, Rispoli e Capezzuto incalzano: “Rispettare la procedura dei passaggi di cantiere”.

Rispetto della procedura dei passaggi di cantiere. A chiederla sono Angelo Rispoli, segretario generale della Fiadel Salerno, e Antonio Capezzuto, segretario della Cgil Fp Salerno, in merito alla vicenda delle cooperative di Salerno.

I due rappresentanti sindacali, per questo motivo, hanno scritto una lettera al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, all’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella, all’assessore alla Trasparenza, Claudio Tringali, e all’amministratore della Agriverde, la società che si è aggiudicata l’appalto relativo al verde lungo i capistrada e le aiuole. “Abbiamo saputo che la Agriverde è risultata vincitrice della gara indetta dal Comune di Salerno. Ecco perché chiediamo di avere un incontro urgente al fine di porre in essere l’assunzione dei lavoratori già impegnati all’interno di questo servizio. Lo chiediamo nel rispetto delle procedure vigenti e in materia di passaggio di cantiere. Basta polemiche e strumentalizzazioni, questi lavoratori meritano rispetto. Sono da mesi senza una certezza lavorativa e a loro va riconosciuta la massima dignità”, hanno detto Rispoli e Capezzuto.