Vaccinare in ospedale, venerdì 13 al Ruggi

In un contesto regionale che promuove ed incentiva la buona pratica delle vaccinazioni, il 13 giugno 2025, si terrà presso l’Aula Scozia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il Convegno dal titolo: “Vaccinare in Ospedale”, esperienze a confronto in Regione Campania, con i Responsabili Scientifici Prof. Francesco De Caro, Responsabile Vaccinazioni AOU Ruggi, Professore Associato di Igiene e Medicina Preventiva Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Università degli Studi di Salerno, e Vincenzo Giordano, Direttore UOD 02- Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, Giunta Regionale della Campania.

L’evento, che vedra’ la presenza di autorevoli esperti del settore, tra medici ospedalieri e professori universitari, è un occasione di confronto multidisciplinare per far luce sull’importanza della vaccinazione, strumento efficace di prevenzione primaria e per alcuni pazienti, come quelli fragili, un vero e proprio salvavita, che li protegge dal rischio di contrarre malattie infettive gravi o anche mortali.

Tuttavia, In questa ottica che tutela la popolazione, persistono ancora teorie discordanti o demolitrici sulla sicurezza degli stessi, che impediscono ed ostacolano una totale e soddisfacente copertura vaccinale. Obiettivo del Congresso al quale parteciperà anche il Presidente Nazionale dell’ Associazione dei Direttori Sanitari(ANMDO), Prof.Gianfranco Finzi, è appunto divulgare una giusta e corretta informazione a riguardo e promuovere il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale(PNPV), che garantisce strategie vaccinali regionali efficaci ed efficienti a supporto dei pazienti fragili.

“Vogliamo delineare percorsi di azione virtuosi e concreti, dichiara infatti il Prof De Caro, e questo evento, che segue un modello regionale, volto al coinvolgimento delle Aziende Ospedaliere e delle ASL, sarà un momento formativo necessario ad esaminare le linee guida nazionali sulle vaccinazioni e le relative innovazioni e per approfondire la conoscenza dell’offerta vaccinale a tutela della popolazione fragile. La ANMDO inoltre, conclude De Caro, sta delineando le linee guida nazionali sulle vaccinazioni in ospedale e del gruppo tecnico nazionale fa parte la dottoressa Emilia Anna Vozzella, Direttore Sanitario del Ruggi e Presidente Regionale ANMDO”.

La kermesse in questione, sottolinea invece il Dr. Vincenzo D’Amato, Direttore Generale dell’AOU, testimonia l’attenzione che il Ruggi pone oltre che nella cura e nel programmato potenziamento dell’assistenza riabilitativa, anche nel primo dei pilastri del nostro Servizio Sanitario, quello della prevenzione. Da anni, continua D’Amato, la nostra AOU ha saputo aprirsi al territorio e lavorare in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno, realizzando, ad esempio, in epoca Covid, il primo Ambulatorio Vaccinale aperto sia agli operatori delle due Aziende che alla popolazione, che ha conseguito eccellenti risultati”.

I lavori del Convegno si apriranno alle ore 9.00 con i saluti istituzionali e termineranno alle ore 13.30 della stessa giornata.