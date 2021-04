Uomini di confifno, domenica 25 in streaming.

Domenica 25 aprile alle ore 17,00 in streaming ( https://meet.google.com/meq-uxbg-kga ) e in diretta su Fb dalle nostre pagine si terrà una iniziativa che ha per titolo “Uomini di confino. Storie di antifascisti al confino di Baronissi”.

Crediamo che sia il modo migliore non solo per far conoscere la storia di figure importanti che sono stati “ospiti” nella valle dell’Irno durante il ventennio fascista.

Alcuni di questi sono figure importanti non solo per la nostra storia locale ma anche per l’intera democrazia italiana.

A partire da ciò, che non è solo una operazione di “memoria”, vorremmo dibattere e discutere di come l’antifascismo sia necessario OGGI in questo particolare periodo storico in cui lo sdoganamento di ideologie neo fasciste e neo naziste sono più evidenti. Periodo storico caratterizzato anche da un evidente e sfacciato revisionismo storico.

Pertanto con la moderazione di Angelo Orientale, presidente dell’associazione Memoria in Movimento, e con l’introduzione di Raffaele Napoli, Anpi sezione Valle dell’Irno-Università, discuteremo di tali questioni con:

Alfonso Conte, ass. Memoria in Movimento, storico e docente UNISA;

Vittorio Salemme, storico

Umberto Landi, club Unesco di Baronissi

Ubaldo Baldi, presidente provinciale Anpi – Salerno.

L’iniziativa è stata organizzata e promossa da:

Associazione A.N.P.I

Memoria in Movimento sezione Valle dell’Irno-Università