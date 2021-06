UniCredit Banking Academy: nuovo appuntamento per il percorso digitale interamente dedicato al Superbonus 110% martedì 15.

Nuovo appuntamento per la Banking Academy, il programma di incontri formativi gratuiti ideato da UniCredit che prevede conversazioni tra esperti e imprenditori al fine di analizzare sfide strategiche e tendenze in atto nei loro business: la banca, in prima linea in Italia sul fronte del Superbonus 110%, organizza il prossimo 15 giugno un nuovo Digital Talk per illustrare le ultime novità in campo normativo, specialmente dopo le semplificazioni introdotte dal Governo sull’iter di accesso ed utilizzo del Superbonus.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con PwC TLS, ENI gas e luce, Ance e professionisti del settore, è dedicato a privati, condomini e aziende del settore e vuole essere un importante momento di informazione per approfondire gli aspetti tecnici di una iniziativa di fondamentale importanza per la ripartenza di un settore strategico per il Paese.

La partecipazione ai talk di UniCredit è aperta a tutti ed è gratuita. E’ possibile iscriversi sul sito ai seguenti link: https://education.unicredit.it/it/iscrizione-privati.13265.html

Sul palco interverranno Barbara Tamburini, Co – Head Retail Sales & Marketing UniCredit, Fabio Mucci, Head of Small Business & Financing Products UniCredit, Rocco Mottolese, Tax Director, PwC TLS Avvocati e Commercialisti, Colombo Giovanni, Head of sales – ESCo Eni gas e luce, Alessio Tesconi, Consulente tecnico e Formatore Superbonus e Flavio Monosilio, Direttore Affari Economici, Finanza e Centro Studi – Ance.

In quest’appuntamento si affronteranno quindi le ultime novità sull’iter di accesso ed utilizzo del Superbonus e le alternative di utilizzo del bonus da parte di privati, condomini e imprese, con casi pratici di interventi finanziari:

la detrazione diretta, lo sconto in fattura e la cessione del credito, il prestito ponte e le semplificazioni introdotte dalla banca, le caratteristiche, le tempistiche e le modalità di utilizzo del bonus da parte degli utenti, con esempi pratici e casi reali

gli aspetti fiscali della cessione del credito e le implicazioni legate alla procedura di presentazione telematica all’agenzia delle entrate

il rapporto tra imprese, professionisti, privati e banca, con due focus: imprese: documentazione da preparare e iter di presentazione; punti di attenzione e buone pratiche delle imprese nell’accesso al bonus condomini : casi reali di condomini che accedono al bonus con approfondimenti sugli errori da evitare e consigli per la platea dei professionisti.



I Digital Talk di UniCredit sul Superbonus 110% si inseriscono tra le attività promosse da UniCredit nell’ambito del programma Banking Academy, l’offerta strutturata di formazione e financial education che la banca in Italia propone gratuitamente a persone, imprese e organizzazioni del terzo settore, clienti e non. Attraverso la Banking Academy UniCredit offre un patrimonio di conoscenze, professionalità ed opportunità di networking per supportare la competitività delle imprese, affiancandole nell’accrescere la propria cultura finanziaria e la comprensione delle evoluzioni e dei trend del mercato di riferimento.