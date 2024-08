Una pura formalità, giovedì 22 ai Barbuti

Giovedì 22 agosto 2024, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXIX edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Foglie di Teatro presentano: “Una pura formalità”, con Amelia Imparato e Cinzia Ugatti, per la regia di Andrea Carraro.

Prima dello spettacolo e con il biglietto dello stesso, alle ore 20.30 (partenza dinanzi al teatro) si potrà partecipare ad una visita guidata del centro storico di Salerno, a cura dell’associazione culturale Erchemperto.

Lo spettacolo debutta in prima assoluta al Teatro dei Barbuti ed è messo in scena in una versione completamente al femminile. In una sgangherata e fatiscente stazione di polizia della più periferica provincia due “fatti”: Il primo: una donna, in evidente stato di confusione, viene fermata, sotto una pioggia torrenziale. Non ha ombrello né impermeabile né, soprattutto, documenti di identità. Il secondo: nella stessa serata viene rinvenuto un cadavere dal viso orribilmente sfigurato da un colpo di pistola. C’è un collegamento tra i due episodi? A risolvere il caso è chiamato un commissario che tutti conoscono con il soprannome di “Leonardo da Vinci “. La donna indagata è Amelia Imparato. Il commissario è Cinzia Ugatti. Il maresciallo è Rocco Giannattasio. L’agente è Mariarosaria Milito

(Info 328/9079642) – www.bottegasanlazzaro.it – Fb

biglietti on line su www.postoriservato.it