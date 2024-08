MAC Fest a Cava da domenica 25 a domenica 31

Arriva A(r)mando per la VI edizione del MAC fest – Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura a Cava de’ Tirreni. Un ricco programma di attività a cura della Macass APS, grazie al contributo di BPER Banca, La Doria S.p.A., Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, Di Mauro Officine Grafiche S.p.A., Simmons & Simmons LLP e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, con il patrocinio di Parlamento europeo, Regione Campania, Provincia di Salerno e Comune di Cava de’ Tirreni.

Centinaia di realtà, con la Macass APS capofila, taglieranno il nastro della VI edizione del MAC fest – Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura dal 25 agosto al 31 agosto a Cava de’ Tirreni (SA), sotto l’Alto patrocinio del Parlamento europeo e per la prima volta della Regione Campania, seguita dalla Provincia di Salerno e dal Comune di Cava de’ Tirreni. Il rituale della creatività under 35 è la casa delle abilità, delle passioni, dell’artigianato artistico e intellettuale, ma anche uno spazio di dialogo su temi cruciali per la costruzione di un futuro più sostenibile e inclusivo, con attenzione privilegiata rivolta al Sud Italia.

“A(r)mando” è il tema del MAC fest 2024: «Una riflessione sulla dualità umana: bene e male, creazione e distruzione, compassione e odio. Diffondere la necessità di un immediato cessate il fuoco dei conflitti armati in essere a livello internazionale e percorrere la strada del dialogo, della pace e del multiculturalismo. Considerare la cultura come un’arma con cui affrontare le sfide del presente e del futuro con maggiore consapevolezza e coraggio. Musica, Arte e Cultura, strumenti di pace e rivoluzione, capaci di unire le persone al di là delle divisioni».

La ricca programmazione vedrà avvicendarsi 40 eventi totalmente gratuiti in una settimana di incontri tra workshop, esibizioni, proiezioni, laboratori e molto altro. MAC fest ospiterà i giornalisti Bianca Senatore e Giuseppe Acconcia, l’europarlamentare Benedetta Scuderi, la madrina de “La 48H” Angela Norelli e la sociologa Francesca Coin.

Da non perdere nella VI edizione. Domenica 25 agosto “La 48H” apre dà il ciak di inizio con un incontro speciale dedicato a “Elvira Coda, la signora del cinema”, a cui faranno seguito varie proiezioni nel corso della settimana. Martedì 27 agosto Di Mauro Flexible Packaging e La Doria apriranno insieme le porte dell’impianto produttivo Di Mauro per discutere di sostenibilità nel settore del packaging e tanto altro. Venerdì 30 agosto la Tavola rotonda “Finanziare il futuro” con BPER Banca sulla finanza agevolata. Sabato 31 agosto si rinnova l’appuntamento con “Roofbook – libri, autori e altre diavolerie”, rassegna letteraria sulle terrazze italiane che porterà presso la sede del Forum dei Giovani di Cava de’ Tirreni la presentazione di “Le Grandi Dimissioni” di Francesca Coin (Einaudi, 2023), moderata da Mariano Mastuccino (Libreria Centopagine). Per la prima volta, all’alba del 1 settembre il Festival si sposta sul Molo di Cetara (SA) per il concerto di Monica Rispoli.

Con il contributo di BPER Banca, La Doria S.p.A. e con il sostegno della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, Di Mauro Officine Grafiche S.p.A., Simmons & Simmons LLP, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Flex Packaging AL, Scintille S.r.l. e RCE Foto Salerno

Sponsor tecnici Tremil S.r.l. e MoodMama Digital Agency

Media partner Libero Pensiero News, Viole di Marzo e Koliba

Programma del MAC fest 2024

Domenica 25 agosto

Ore 11:30 – Masterclass sul sonoro nell’audiovisivo a cura del Trees Music Studio @ Social Tennis Club

Ore 18:00 – Talk “Elvira Coda: la signora del cinema” @ Sala Teatro Comunale “Luca Barba”

Intervengono:

Paolo Speranza, docente di letteratura e storico del cinema

Alfonso Amendola, docente Università degli Studi di Salerno, Festival Linea d’Ombra

Lucia Di Girolamo, docente Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli

Mariangela Fornaro, docente Accademia di Belle Arti di Napoli

Modera Ida Bisogno, Macass APS

Saluti di Cactus Production

Ore 19:00 – Inaugurazione della Mostra d’arte “MAC Factory” @ Studio XXXV

Ore 19:30 – Kick-off “La 48H” @ Sala Teatro Comunale “Luca Barba”

Ore 22:00 – Live music di Nicodemo @ Social Tennis Club

Ore 23:00 – Dj-set di PM19 Coletivo @ Social Tennis Club

Lunedì 26 agosto

Ore 17:30 – Laboratorio di tecniche performative a cura di Mauro Maurizio Palumbo @ Studio XXXV

Ore 19:00 – Tavola rotonda “Partecipazione giovanile. Strumenti e strategie per una cittadinanza attiva” @ Sala Teatro Comunale “Luca Barba”

Intervengono:

Benedetta Scuderi, Europarlamentare

Stefano Lombardi, Sindaco di Piana di Monte Verna, Coordinatore regionale ANCI Giovani Campania

Francesco Barbarito, Consiglio Nazionale dei Giovani, Moby Dick ETS, Presidente del Consiglio comunale di San Cipriano Picentino

Giuseppe Catarozzo, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia

Giuseppe Luisi, Collettivo R.E.S.T.A. Vallo di Diano

Modera Niccolò La Mura, Macass APS

Ore 20:30 – Rassegna cinematografica “Ammuina” @ Sala Teatro Comunale “Luca Barba”

Proiezioni:

– “Bird Drone” di Radheya Jang Regatheva, 9’ (Australia, 2023)

– “DeliveRage” di Sofia Giampieretti, Gaia Mastropietro, Giovanna Mastantuoni, Priscilla Lenoci, Rossella De Giosa, 4’ (Italia, 2023)

– “Pipás” di Lili Tòth, 9’ (Ungheria, 2023)

– “NO SOUND” di Federicaluna Di Taranto (Tetra Vision), 6’ (Italia, 2023)

– “Il Mento” di Renata La Serra, 9’ (Italia, 2024) – Toko Film Fest

– “Piano” di Marjan Keshani, 7’ (Iran, 2023)

– “The last page” di Antonio Sidoti, 10’ (Italia, 2021)

– “My Toy” di Mazen Haj Kassem, 8’ (Danimarca, 2023)

Ammuina Official Selection:

– “Città senza cittadini – L’alternativa ad Airbnb” di Ivan Rulyov, 19’ (Italia, 2023)

A seguire Talk con il regista e Collettivo R.E.S.T.A. Vallo di Diano

Ore 22:30 – Live music di Mille Punti @ Social Tennis Club

Martedì 27 agosto

Ore 9:00 – Open Factory con Di Mauro Officine Grafiche e La Doria @ Via Giovanni Cesaro 1/A Cava de’ Tirreni

Intervengono:

Saluti introduttivi di Velleda Virno, AD di Di Mauro, e Armando Accarino, Marketing Special Event Manager di Di Mauro

Diodato Ferraioli, Chief Commercial Officer di La Doria S.p.A.

Giovanni De Feo, docente ordinario di Ecologia Industriale all’Università degli Studi di Salerno

Ore 18:00 – Workshop Tatuaggio su Specchio a cura di Carmela Miranda @ Studio XXXV

Ore 19:00 – Presentazione libro “Prime – Dieci scienziate per l’ambiente” (Codice Edizioni) a cura di Mirella Orsi e Sergio Ferraris @ Libreria Centopagine

Carmen Troiano (Scientia) discute con Mirella Orsi e Ivan Manzo

Ore 19:00 – Rassegna cinematografica “Ammuina” @ Social Tennis Club – Sala Cinema

Proiezione:

“Mimmolumano” di Vincenzo Caricari, 45’ (Italia, 2023) – Pigneto Film Festival

Ore 20:30 – Talk “Geopolitica e conflitti internazionali”. Koliba discute con Bianca Senatore e Giuseppe Acconcia @ Social Tennis Club

Ore 22:30 – Stand up comedy di Davide DDL @ Social Tennis Club

Mercoledì 28 Agosto

Ore 11:00 – Lezione “Design for Digital Fabrication” @ Centro per l’Artigianato Digitale

Ore 19:00 Tavola rotonda “Design day – Armarsi di creatività” @ Sala Teatro Comunale “Luca Barba”

In collaborazione con Salerno Do Design, sezione del Gruppo Design, Tessile, Sistema Casa di Confindustria Salerno. Ospite la presidente Giovanna Basile.

Ore 20:00 – Dj set di Fiore de Nicola @ Studio XXXV

Ore 20:30 – “Behind Fashion. Storie e sfilata di moda” @ Social Tennis Club

Ore 21:00 – Proiezione “E’ PICCERELLA” di Elvira Coda (Italia, 1921). Musicato da Enrico Melozzi, 60’ @ Social Tennis Club – Sala Cinema

Ore 21:30 – Live music di Mattewh @ Social Tennis Club

Ore 22:30 – Dj set di HALL 5 @ Social Tennis Club

Giovedì 29 Agosto

Ore 15:00 – Laboratorio di Performance Teatrale a cura di Alessandro Di Gioia @ Studio XXXV

Ore 18:00 – Laboratorio scientifico per bambini a cura di “Scientia – Abbi il coraggio di conoscere” @ Social Tennis Club

Ore 19:00 – Tavola rotonda “Come attraversiamo gli spazi? Cura, conflitto, comunità” @ Sala Teatro Comunale “Luca Barba”

Interventi di:

Collettivo Lisistrata

MÁS – Movimento Autocoscienza del Sud

Futura Pride

Prime Minister Napoli

UDI Cava de’ Tirreni

Collettivo Rabbiaproteggici

Ore 20:30 – Karaoke @ Social Tennis Club

Ore 21:00 – Proiezione “A’ Santanotte” di Elvira Coda (Italia, 1922). Musicato da John T. La Barbera, 60’ @ Social Tennis Club – Sala Cinema

Ore 22:30 – Queer Party @ Social Tennis Club

Venerdì 30 Agosto

Ore 18:00 – Workshop “Transfemminismo meridionalista” a cura di MÀS @ Social Tennis Club

Ore 18:00 – Laboratorio di composizione creativa a cura di Luca Cuccurullo @ Studio XXXV

Ore 19:00 – Tavola rotonda “Finanziare il futuro” con BPER Banca @ Sala Teatro Comunale “Luca Barba”

Interventi di:

Giancarlo Ventimiglio, responsabile settore corporate di BPER

Giusi Fiorentino, CEO di Artificial Intelligence Monitoring

Francesco Burla, avvocato del Dipartimento Banking & Finance presso Simmons&Simmons, Milano

Modera Benedetto Di Martino, Direttore di Volano Group

Saluti di Attilio Palumbo, Green Hub

Ore 21:30 – Live music di Anna and Vulkan @ Social Tennis Club

Ore 22:30 – Live music di Groove At Home @ Social Tennis Club

Sabato 31 Agosto

Ore 18:00 – Roofbook – Libri, autori e altre diavolerie. Presentazione del libro “Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita” (Einaudi) di Francesca Coin. Modera Mariano Mastuccino (Libreria Centopagine), in collaborazione con il Forum dei Giovani di Cava de’ Tirreni @ Viale Crispi, 1

Ore 18:30 – Workshop Psicologia a cura della dott.ssa Lucretia Paravia @ Social Tennis Club

Ore 21:00 – Première “La 48H” @ Social Tennis Club

Ore 23:00 – Live music di AVINCOLA canta CARELLA @ Social Tennis Club

Domenica 1 settembre

Ore 5:30 – Concerto all’alba di Monica Rispoli @ Molo di Cetara (SA)

Evento patrocinato dal Comune di Cetara