Una grande passione, mostra collettiva a cura di Auser Salerno dal 28 settembre all’8 ottobre a Palazzo Genovese.

Nell’arco di una settimana ognuno tratterà la sua passione che in fondo è la passione per la vita, nelle sua ampia accezione.

Il 7 ottobre ci sarò io e il mio mondo, di scrittura e parole e poesia, accompagnata dall’amico e musicista Vincenzo Rocciolo che come me condivide la passione per la musica e le parole con grande impegno nell’ambiente del volontariato.E con noi ci saranno Alda Merini, Dino Campana, Bukowski, Nel segno di Venere e altri.