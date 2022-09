Miss Sud, la finale di Roccadaspide e le vincitrici dell’edizione 2022.

La Puglia sbaraglia la concorrenza. Viene da Martina Franca, Miss Sud 2022. Si chiama Sabrina Cantore: determinata ed empatica e con i suoi 180 centimetri di bellezza ha convinto la giuria senza indugi fin dalla sua prima uscita in passerella.



Domenica scorsa, a Roccadaspide, l’elezione della tredicesima reginetta. «Credete sempre in voi stessi», le poche parole che la neo miss è riuscita a pronunciare mentre infilava la corona. Fisico da indossatrice e capello biondo fluente (nonché già oltre 20mila follower tra Instagram e Tik Tok) Miss Sud 2022 ha vent’anni ed è una giovane studentessa del Politecnico di Milano. La moda è il suo hobby ma sogna un futuro da imprenditrice.



Nella stessa sera assegnate anche le fasce degli altri titoli nazionali. Per la sezione dedicata alle teenager (tra i 13 e i 17 anni) con il numero 7, Miss Ragazza in Jeans, ovvero l’ideale rappresentante del mondo delle giovanissime, è Roberta Anton, 17 anni di Roccadaspide: estroversa e simpatica vorrebbe fare la showgirl.



La concorrente che ha totalizzato il maggior numero di presenze durante le tappe di selezione, Miss Sud in Tour, è Michelle Silvestri, 16 anni di Capaccio. La fascia di Miss Sud Cinema & Tv è andata invece a Francesca Chiara Merolla, 15 anni di Poggiomarino; Simona Caiati, 17 anni di Bari, è stata eletta Miss Sud Moda. Infine per la categoria Miss Sud chiama Nord, il format online che offre la possibilità alle ragazze originarie del meridione ma residenti nelle regioni del Nord Italia di partecipare al concorso, il titolo è andato a Sarah Henderson, 20 anni di Torino.



Grande festa domenica a Roccadaspide: Piazza XX settembre era gremita di gente, grazie anche alla grande sensibilità e attenzione dell’amministrazione comunale all’evento presieduta dal Sindaco Gabriele Iuliano.



«Sembra Piazza di Spagna», ha detto la giurata d’eccezione, Sofia Bruscoli, ex concorrente di “Ballando con le stelle” ma anche conduttrice Rai. Emozionato, seppur a distanza, anche Giucas Casella (in collegamento video) al quale sarà consegnato il premio alla carriera “Talenti del Sud”. Sorpreso dall’accoglienza e dal calore delle fan anche l’ospite d’onore, Roberto Farnesi, che circondato dalle miss ha ricordato il suo attesissimo ritorno in tv: «Sintonizzatevi tutti su Rai 1: il Paradiso delle Signore non inizia più alle 15:55 bensì alle 16:05», ha ricordato il bell’attore pronto a rivestire i panni del cinico Umberto Guarnieri.



Splendida, fascia in un abito di seta blu, la presentatrice Tiziana De Giacomo, ma anche brava a smorzare la tensione delle 26 aspiranti miss tutte perfettamente truccate dalla squadra di Al Pacino Look Maker; impeccabili gli interventi dell’imitatore e cabarettista Lello Capano, come le pause musicali del cantautore Michele Pecora.



Il concorso nazionale è organizzato dall’Agenzia Free Music Artistic Management di Luigi Stabile e realizzato con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Roccadaspide, Ente Parco Nazionale del Cilento.