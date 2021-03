Una Domenica delle Palme da ricordare per il settore giovanile della Campolongo Hospital Roller Salerno sia per l’Hockey su pista che per il Pattinaggio Artistico.

Termina nel migliore dei modi il girone di andata per la CAMPOLONGO HOSPITAL Roller Salerno. La formazione UNDER 15 chiude al primo posto e a punteggio pieno, aggiudicandosi il derby della Domenica delle Palme al Palatulimieri di Salerno. Sul parquet di casa la formazione granata guidata dal duo GIUDICE-VENTRE si presenta attenta e ordinata con il quintetto di partenza composto da Capitan Lorenzo RITONNARO, Pietro PETTERUTI, Matteo e Alessio VICINANZA ed il portiere Manuel NAVARRA. La partita è tirata e sofferta, ma la squadra di casa si difende con ordine e blocca sul nascere le scorribande della ben attrezzata formazione eburina. Il primo parziale termina con la Roller Salerno in vantaggio per 3-0. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, i granatini tengono bene il campo e vanno a segno altre quattro volte intervallati dalla rete della bandiera della Cresh Eboli con Niola. Nel finale spazio per Domenico TRANCONE, che sostituisce un affaticato Alessio Vicinanza e soprattutto per il portiere Vincenzo PACIELLO, che a 25 secondi dalla fine neutralizza una punizione di prima con un’ottima parata. Al fischio finale derby e primato in classifica. Ora un po di pausa per la categoria Under 15. Da sabato prossimo 3 aprile spazio per la Under 17 al debutto assoluto in campionato. FORZA ROLLER!!!!!!!

PATTINAGGIO ARTISTICO

Risultati eccezionali per 12 giovanissime Atlete della Campolongo Hospital Roller Salerno ottenuti al IX Trofeo Federale 7 Stelle svoltosi al Palazzetto dello Sport di Villaricca (Napoli) con la partecipazione di otre 200 Giovani Atleti/e della Campania.

Gli Atleti ed Atlete Salernitane nella prima gara della loro attività rotellistica nella specialità singolo sono andate al di la delle previsioni con eccellenti esibizioni sia sotto il profilo Tecnico che Coreografico sotto la regia dell’Allenatrice NATALE Margherita e dell’Istruttrice BARONE Sara (Assente l’allenatore Simone SCALA per motivi di famiglia).

Da menzionare i PRIMI POSTI in assoluto nelle varie Categorie di AVAGLIANO Fabio, AVAGLIANO Vittoria e DE DONATO Manuela ed i SECONDI POSTI di COSCIA Alessia, FLORES Maria Giulia nonchè gli ottimi piazzamenti di TELESCA Fabiana, PISAPIA Rita, RUSSO Elisa, RICCO Lucia, GIOIA Asia, ALIBERTI Francesca e VENTRE Nicole.

Le citate Atlete/i avranno il secondo importante impegno partecipando alla Prima Tappa del “Trofeo della Gioventu” organizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici Regione Campania.