Un figlio in provetta, Giacomo Rizzo al Teatro delle Arti sabato 5.

Giacomo Rizzo, con Caterina De Santis e Corrado Taranto, saranno i protagonisti sabato 5 marzo alle ore 21 e domenica 6 marzo alle ore 18,30 dello spettacolo “Un figlio in provetta”, di scena al Teatro Delle Arti di Salerno, nell’ambito della stagione teatrale 2021/2022.

Lo spettacolo scritto e diretto da Giacomo Rizzo è proposto dalla compagnia stabile del Teatro Bracco.

La Trama