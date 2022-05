Trentinara Vivi e Gusta – Agricoltura sostenibile e territorio. Laboratorio su agricoltura sinergica sabato 21.

Parte il progetto “Trentinara Vivi e Gusta – Agricoltura sostenibile e territorio” ID n. 48, finanziato dalla Regione Campania con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che vede come associazione capofila l’A.P.S.Trentinara, in partnership con l’A.P.S. La via Silente. Il progetto ha l’obiettivo generale di promuovere l’agricoltura sostenibile come uno degli elementi cruciali per lo sviluppo socio-economico e il miglioramento della qualità della vita del territorio rurale cilentano, attraverso occasioni di incontro, formazione, riflessione e approfondimento, azioni di salvaguardia delle produzioni locali, attuazione di buone pratiche, tra cui l’azione pilota “orto sociale comparativo” a Trentinara, e realizzazione eventi promozionali.

Tutte le attività del progetto favoriranno la cultura del volontariato, l’inclusione socio-lavorativa, lo sviluppo e il rafforzamento dei legami sociali, l’implementazione delle “reti” come driver di opportunità e di costruzione di nuove relazioni utili al territorio, la promozione dell’educazione ambientale e alimentare, nonché la salvaguardia della biodiversità e la valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio,

Le iniziative del progetto “Trentinara Vivi e Gusta – Agricoltura sostenibile e territorio” si susseguiranno per tutto il 2022 e verranno realizzate con la collaborazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune e Pro Loco di Trentinara, Slow Food Cilento, MedFest Onlus, Associazione Culturale Madhava, il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci di Vallo della Lucania, l’IC Capaccio Capoluogo, l’Università Popolare Medicina degli Stili di Vita, l’Associazione Musicale Finestra Jazz, Associazione culturale Rareca, Semi Vaganti Cilento e l’Azienda agricola Tre Daniele. Segue il calendario per il mese di Maggio 2022.

Calendario Maggio 2022

Laboratori sulle tecniche agricole alternative

7-8 Maggio: Kutluhan Özdemir – Agricoltura Naturale sulle tracce di Fukuoka, laboratori di agricoltura del non fare

21 Maggio: Luciano Bufano – Laboratorio di agricoltura sinergica secondo Emilia Hazelip

23 Maggio: Silvana Lepre e Alessia Cannavacciuolo – Scambiamoci le idee per progettare l’orto sociale di Trentinara con la comunicazione ecologica.

28 Maggio: Pietro D’Alessio – Com’è cambiata la visione del suolo nel ‘900: da substrato inerte a superorganismo e network dinamico a cura di Pietro D’Alessio.

29 Maggio 2022: Renato Pernelli – L’agricoltura biodinamica

Tutti gli incontri si svolgeranno a Trentinara presso l’orto sociale di Piazza San Pio.

Erràtica

21 Maggio: “Passeggiata Eversiva” da Capaccio a Trentinara,

La Passeggiata partirà alle ore 17:00 e sarà a cura di Lidia Marinaro, Giacomo Calabrese, Piero Leccese”. Il Raduno è previsto presso la Fattoria Cavallo – approdo Contrada Fria a Trentinara.

24 Maggio – ore 17:00 presso l’Orto Sociale, piazza San Pio, Trentinara: “Laboratorio musicale alla scoperta dei suoni preistorici e archetipi” con Walter Maioli e Carmine Di Biasi

29 maggio – Piazza San Nicola a Trentinara:

ore 17:00 – LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME ORCHESTRADA a cura di Daniele Brenca e Antonio Aucello con la Scuola Media “Sandro Penna” di Battipaglia e il Liceo Musicale “Perito Levi” di Eboli.

ore 19:00 CONCERTO DI ORCHESTRADA

ore 20:30 CONCERTO GRUPPO DANIELE BRENCA “IN QUINTETTO”

Daniele Brenca, (basso e contrabbasso), Antonio Della Polla (vibrafono), Antonio Aucello (sax, contralto e soprano), Dario Guidobaldi (batteria), Antonio Volpe (piano). Piazza San Nicola a Trentinara