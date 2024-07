Torna l’Amalfi Coast Music & Arts Festival, si inizia oggi a San Giovanni Maggiore a Napoli per un concerto per la pace, poi appuntamenti a Maiori, Minori e Cava

Cento artisti, americani e partenopei, tra coristi, musicisti e solisti, insieme per un concerto dedicato alla pace, martedì 2 luglio, nella Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli (ore 18, ingresso libero). A riunirli è l’Amalfi Coast Music & Arts Festival, per un evento realizzato grazie alla collaborazione del Rotary Club Napoli Est e che apre la 27esima edizione della rassegna multiculturale itinerante organizzata dal Center of Musical Studies di Washington.

Sarà Anthony Blake Clark a dirigere il concerto che vedrà schierati per l’occasione coristi giunti da vari stati degli Usa, accompagnati da musicisti napoletani e dall’organista Matthew Steynor, in scena con il soprano Sarah Hayashi ed il mezzosoprano Magdalena Wór, per l’esecuzione del “Gloria” di Vivaldi, del “Laudate Dominum” di Mozart e del “Regina Coeli” dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni.

Gli stessi artisti, stavolta sotto la guida di Stan Engebretson, saranno i protagonisti dell’emozionante Independece Day Concert che, giovedì 4 luglio, nei Giardini di Palazzo Mezzacapo a Maiori (ore 21), dove il festival fa base, celebrerà la ricorrenza statunitense con brani di diverse tradizioni musicali americane. L’evento è ad ingresso libero come tutti gli appuntamenti della lunga stagione pianistica che seguirà, dal 7 al 29 luglio, con concerti a Maiori, Minori e Cava de’ Tirreni.

Anche questa estate la Divina Costa sarà invasa da pianisti in arrivo da tutti i continenti, autorevoli accademici e giovani prodigi della tastiera, guest performers e studenti, per condividere le loro differenti esperienze musicali, tra masterclass, esecuzioni e attività culturali in luoghi che hanno ispirato generazioni di artisti. Questo è lo spirito dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival, portato avanti da quasi trent’anni dai suoi direttori Sasha Katsnelson e Leslie Hyde, e che si rinnova di stagione in stagione con una straordinaria community creativa.

Tra gli altri, tornano pianisti del calibro di Boris Berman, in concerto il 9 luglio (ore 19) alla Badia di Cava de’ Tirreni, Ursula Oppens attesa il 12 nella chiesa di San Domenico a Maiori (ore 21), Jerome Lowenthal il giorno seguente nella stessa location costiera (ore 21), Hong Xu il 25 nella metelliana chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo e delle Anime del Purgatorio (ore 19). Accanto alle star della tastiera, spazio in cartellone anche per giovani talenti che si avvicenderanno in numerosi recital programmati a Minori, nella piazzetta Maggiore Garofalo (15 e 21 luglio) e a Maiori, tra la chiesa di San Domenico (14, 23, 24, 28 luglio) ed il salone degli affreschi di Palazzo Mezzacapo (8, 16, 29 luglio).