Torna il Premio Charlot, dal 24 al 27 ottobre ai Teatri Verdi, Augusteo e delle Arti

Il Premio Charlot fa il suo ritorno e questa edizione è stata presentata dal patron Claudio Tortora. Dopo aver ricevuto un contributo significativo grazie ai fondi di coesione stanziati dalla Regione Campania e dal Governatore Vincenzo De Luca, Tortora ha immediatamente iniziato a lavorare per l’organizzazione della trentaseiesima edizione di questa celebrazione unica nel suo genere, dedicata al leggendario Charlie Chaplin.

Il festival si terrà a Salerno dal 24 al 27 ottobre e rappresenta un evento di grande richiamo, poiché è l’unica manifestazione al mondo interamente dedicata all’artista britannico.

In particolare, Tortora ha sottolineato come la questione legata ai fondi di coesione sia ben nota: questa vicenda ha portato, purtroppo, al ridimensionamento, al rinvio o addirittura all’annullamento di diverse manifestazioni estive di rilievo. Anche il Premio Charlot ha subito uno slittamento rispetto alla tradizionale programmazione dell’ultima settimana di luglio.

Tuttavia, con grande impegno, l’organizzatore ha dichiarato che ora sono pronti per offrire quattro serate speciali, tutte ad ingresso gratuito e con la partecipazione di ospiti illustri. Durante queste quattro serate, come anticipato da Tortora, ci saranno diverse attrazioni. Una serata sarà dedicata alla gara tra giovani cabarettisti per aggiudicarsi il Premio Charlot Giovani, un’altra serata sarà riservata ai bambini, e un’altra ancora sarà incentrata sulla musica. La serata di gala vedrà la consegna dei Premi Charlot per varie categorie, tra cui cinema, teatro, televisione, giornalismo e molto altro.

Dal momento che le temperature di ottobre non permettono di svolgere l’evento all’aperto, Tortora ha annunciato che, in collaborazione con il Comune di Salerno, le serate si terranno nei tre teatri principali della città. Nello specifico, gli eventi avranno luogo al Teatro Delle Arti (il 24 ottobre), al Teatro Augusteo (il 25 e 26 ottobre) e al Teatro Verdi (il 27 ottobre). L’ingresso agli spettacoli sarà gratuito, e per garantire un’assegnazione equa dei posti, i biglietti numerati verranno distribuiti a partire dal 30 settembre. Saranno disponibili presso il botteghino del Teatro Delle Arti, aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:30. Ogni persona potrà ritirare un massimo di due biglietti fino ad esaurimento posti disponibili.