Torna Dona con Amore, sabato 18 al Ruggi per donare il sangue.

In occasione della settimana degli innamorati, anche quest’anno ritorna “Dona con Amore”, la maratona dedicata alla donazione del sangue partita da Salerno che, nel corso di questi suoi primi dieci anni, ha fatto tappa in tutta la Campania, oltre che all’estero, in particolare in Spagna e Bulgaria.

Sabato 18 febbraio 2023, a partire dalle ore 10, presso il centro immunotrasfusionale dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno le associazioni Donation Italia, Rete dei giovani per Salerno, Erasmus Student Network – Sezione di Salerno, Pro Loco Salerno “Città Visibile”, CISL Giovani, L.I.P.U. – Sezione Salerno, Avalon, Socie e Soci di Bancaetica ed ECSTRA rinnoveranno il loro impegno a favore di un autentico gesto d’amore quale è la donazione del sangue.

La mattinata sarà allietata da una collettiva d’arte a cura di Anna de Rosa, la quale esporrà le sue opere insieme agli artisti Anna Vitaliano, Anna Noschese, Giovanna Rispoli, Regina Senatore, Maria Fontanella, Jole Mustaro.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.