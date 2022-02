Torna al successo la Jomi, battuta Mezzocorona nel recupero. Sabato si torna alla Palumbo per la sfida contro l’Ariosto Ferrara.

Ritorno al successo per la Jomi di coach Elena Laura Avram. Le salernitane superano Mezzocorona con il punteggio finale di 20 – 33 nel recupero della prima giornata di ritorno della serie A Beretta. Il team campano risponde così nel migliore dei modi all’appello del presidente Mario Pisapia che alla vigilia del match aveva chiesto una prova d’orgoglio alle sue atlete dopo le sconfitte rimediate nella finale di Coppa Italia contro Brixen ed in campionato contro Mestrino. Trascinata da una Lauretti Matos in serata di grazia (9 reti a referto) la compagine salernitana ha subito messo le cose in chiaro portando a casa due punti importanti. Parte subito forte la Jomi Salerno, capitan Napoletano e compagne piazzano un break immediato di due reti a zero (2 – 0 dopo appena un minuto di gioco). Le salernitane continuano a premere il piede sull’acceleratore, al 5′ sono avanti di quattro reti (1 – 5). Vantaggio che aumenta ancora, al 12′ il punteggio recita 9 – 1 in favore di Dalla Costa e compagne. La Jomi non abbassa la guardia, al 20′ il team guidato da Laura Avram è avanti 12 – 4. Al 25′ massimo vantaggio Jomi sul +10 (15 – 5). La prima frazione di gioco si chiude con il team campano avanti con il risultato di 16 – 7. La musica non cambia nella ripresa. Capitan Napoletano e compagne tengono sempre in mano le redini del gioco. Al 10′ il risultato è 21 – 14 in favore della Jomi. Vantaggio che aumenta al 15′ quando le salernitane allungano sino al 24 – 14. Capitan Napoletano e compagne allungano sino al +11 (28 – 17 al 22′). Finisce 33 – 20 in favore della Jomi che torna così al successo conquistando due punti preziosi. Nel prossimo turno in programma sabato 19 febbraio la formazione salernitana tornerà, dopo un lungo periodo, alla Palestra Caporale Palumbo per il match contro Ariosto Ferrara valevole per la 4^ giornata di ritorno di Serie A Beretta.

Pallamano Mezzocorona – Jomi Salerno 20 – 33

Mezzocorona: Terrana, Gislimberti 6, Lona, Betta, Agostini, Pedron, Saranovic 3, Ratsika, Ceso, Vegni 4, Dallavalle 5, Italiano 2, Girlanda, Pavlovic, Campestrini, Buratti. Allenatore: Sonia Giovannini

Jomi Salerno: Ferrari, Stellato, Dalla Costa 5, Rossomando 2, Avagliano, Krnic 3, Romeo, Ilic, Stettler 7, Martinez Bizzotto, Manojlovic 1, Napoletano 2, Tanaskovic 4, Lauretti Matos 9. Allenatore: Laura Avram

Arbitri: Di Domenico – Fornasier