Tommasetti (Lega): “Continua l’immorale speculazione sul business degli immigrati clandestini”

“Chi fa affari con l’immigrazione illegale va fermato a ogni costo”. Lo sostiene Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, a proposito del blitz sul “click day” della Guardia di Finanza di Salerno che ha portato a 36 arresti.

Tra i coinvolti nell’inchiesta anche Nicola Salvati, tesoriere del Partito democratico in Campania.

“Le contestazioni vanno dall’associazione per delinquere al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, fino a corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio. Come sempre non mi sostituisco alle forze dell’ordine, alle quali va il mio ringraziamento per la brillante operazione, e alla magistratura, ma ribadisco con forza la necessità di usare il pugno duro contro questo business disumano e immorale”.

Tommasetti analizza poi l’aspetto politico: “In altre sedi saranno giudicate le responsabilità degli indagati, che consideriamo innocenti fino a prova contraria. Inizia però a diventare inquietante il susseguirsi di misure cautelari nei confronti di esponenti politici del Pd campano”.

Il monito del consigliere regionale è rivolto ai vertici nazionali del partito: “Il commissario del Pd in Campania ha subito annunciato la sospensione del tesoriere. Sarebbe il caso di aprire una riflessione più seria sui centri di potere che si addensano nel partito. Non parlo solo di Franco Alfieri, presidente sospeso della Provincia di Salerno e sindaco sospeso del Comune di Capaccio Paestum il cui processo inizia proprio oggi. Non si può dimenticare lo scandalo tangenti a Caserta o il terremoto giudiziario al Comune di Giugliano. In tutti i casi si ipotizzano reati molto gravi, in particolare la corruzione. Pur rispettando la presunzione d’innocenza, spero che la segretaria Schlein abbia qualcosa da dire, a differenza di quanto accaduto finora”.