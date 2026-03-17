Terremoto, scossa nel Golfo di Policastro magnitudo 3.3

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 13:35 nel Golfo di Policastro, al largo della costa cilentana. A renderlo noto è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha diffuso i primi dati relativi all’evento sismico.

Secondo le rilevazioni, il sisma si è verificato a una profondità di circa 300 chilometri, con epicentro in mare, in un tratto compreso tra Marina di Camerota, Palinuro e Pisciotta. La notevole profondità dell’ipocentro ha fatto sì che la scossa non fosse avvertita dalla popolazione, e al momento non si registrano danni a persone o cose.

Le sale operative della protezione civile e gli istituti di monitoraggio continuano a seguire l’evoluzione della situazione, pur non emergendo al momento elementi di particolare criticità.

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