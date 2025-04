Tempi Moderni, il programma della settimana

Quel che resta di una storia ben raccontata non è quasi mai il protagonista, l’eroe… molte volte è il “villain” ovvero il cattivo (basti pensare a Malefica de La bella addormentata o a Crudelia DeMon) o quel particolare personaggio che corrisponde al tipo che nella vita reale preferiresti evitare e che, invece, sai già di aver incrociato. Nino Sarratore de L’Amica geniale ne è l’esempio perfetto.

Ne è convinta Raffaella F. Ferré autrice di un libro prezioso, colto, pop, divertente “Lo stronzo geniale, guida semiseria ai Nino Sarratore” (Colonnese editore), che sarà ospite mercoledì 30 aprile (ore 18.30) a Palazzo Fruscione. Per la Festa dei Lavoratori, giovedì primo maggio alle 20.30, il giornalista, scrittore e poeta/performer Gianni Valentino, autore del libro “Feeling. Pino Daniele” (Colonnese Editore,) sarà a Palazzo Fruscione per celebrare un grande album di Pino Daniele, “Nero a metà”, che quest’anno compie 45 anni. Venerdì 2 (ore 19.30) sempre sul palco di Tempi Moderni a Palazzo Fruscione, “Una giornata particolare”, l’incontro con Massimo Cerulo (docente di Sociologia, Università di Napoli “Federico II”-CERLIS (CNRS), Université Sorbonne Paris Cité) e Andrea Rabbito (docente di Storia del cinema, Università Kore di Enna) sulle emozioni e i non detti nel passo a due più profondo e complesso della storia del cinema italiano. Una giornata particolare. Sophia Loren e Marcello Mastroianni che saltano a passi di rumba. Con Ettore Scola dietro la macchina da presa. Una conversazione visuale su uno dei passi a due più significativi della storia del cinema.

Sabato 3 maggio (ore 20.30) in collaborazione con il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno e con il patrocinio morale del Premio Tenco, l’atteso concerto del cantautore Mimmo Locasciulli (ingresso gratuito – biglietti disponibili al botteghino del Verdi) che accompagnato dal Quartetto d’archi Pessoa, apre in città il suo tour “Dove lo sguardo si perde” titolo anche del nuovo album registrato da Locasciulli (pianoforte e voce) con alcuni musicisti dell’Orchestra del mare che suonano gli strumenti ad arco realizzati con i legni delle barche abbandonate dei migranti, attraverso il lavoro di alcuni detenuti nelle carceri italiane e sotto la guida di maestri liutai. Premio Tenco alla carriera 2024, il cantautore italiano ripercorrerà le emozioni del suo vasto repertorio, oltre all’inedita “L’amore dov’è”, che hanno al centro quel “sentimento” che racchiude in sé il tema dell’amore, del cuore, della partecipazione e dello slancio verso gli altri. La settimana si chiude a Palazzo Fruscione domenica 4 maggio (ore 18.30) con il consueto appuntamento con il cinema. Questa settimana il film “Truman Capote – A sangue freddo” pellicola del 2005 firmata da Bennet Miller.

Lampi di Genio è una mostra diffusa dedicata alla fotografia di Philippe Halsman. L’esposizione, che si terrà fino al 2 giugno, intende mettere in dialogo alcuni siti storico-artistici della città antica con l’arte fotografica di Halsman. Il corpo centrale è allestito nei saloni di Palazzo Fruscione, storico fabbricato del XIII Secolo. A questo si aggiungono la Corte di Palazzo Guerra, sede del Comune di Salerno; la Sala Esposizioni e la Cappella di San Ludovico dell’Archivio di Stato di Salerno; il Foyer del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi”; la Cappella di Sant’Anna e l’Ipogeo di San Pietro a Corte; il Chiostro del Monastero di San Nicola della Palma, sede della Fondazione Ebris, e lo scalone monumentale di Palazzo Ruggi d’Aragona, sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino.

La mostra Lampi di Genio, a cura di Alessandra Mauro, è organizzata dall’Associazione Tempi Moderni in collaborazione con Contrasto e l’Archivio Halsman di New York, il Comune di Salerno, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, l’Archivio di Stato di Salerno; è promossa e finanziata da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro “Giuseppe Verdi”. La rassegna “I racconti del Contemporaneo IX Edizione” Lampi di genio è ideata e organizzata dall’Associazione Tempi Moderni, promossa e finanziata da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro “Giuseppe Verdi”.

Con il sostegno di: Camera di Commercio di Salerno, Banca Campania Centro, Fondazione Carisal, Metoda Finance, Project Finance 2.0, Ritonnaro, Gruppo Sada. Sponsor tecnici: Boccia Industria Grafica, De Cesare Viaggi, Fondazione della Comunità Salernitana, Marsia Ceramiche, Pedone e Tomeo, Santoro Grafica, Smyb Business e Logistic, Trotta&Trotta Banqueting, Trucillo Caffè. Con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Salerno, Università degli Studi di Salerno, Fondazione Carisal, Ordine dei Giornalisti della Campania e del Club Tenco per la sezione Suoni della Rassegna. In collaborazione con: Associazione Erchemperto, La Feltrinelli Salerno, Fondazione della Comunità Salernitana, Salerno Letteratura Festival, Linea d’Ombra Festival. Media partner: Salerno News24, Campania Life e RCS75.