Telefisco 2023, incontro giovedì 26 al Mediterranea Hotel a cura de Il Sole 24 Ore, Ordine dei Commercialisti e Camera di Commercio.

Ritorna in presenza per i commercialisti salernitani l’appuntamento per eccellenza dedicato ai chiarimenti sulle novità fiscali per professionisti e imprese: è in programma giovedì prossimo, 26 gennaio, dalle ore 9 alle ore 18, Telefisco 2023, l’evento del Sole 24 Ore-L’Esperto Risponde.

In occasione dell’edizione 2023 l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno, in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno e Unioncamere Campania, ha organizzato la visione gratuita dell’evento in modalità in presenza, presso il Mediterranea Hotel in Via Generale Clark a Salerno.

Sarà l’occasione per approfondire con i migliori esperti le numerose novità in materia di imposte dirette, reddito d’impresa, Iva e Irap, con la possibilità di porre propri quesiti agli esperti del Sole 24 Ore su tutte le novità fiscali. Grazie all’accordo con la Camera di Commercio di Salerno e Unioncamere, l’evento in presenza è aperto anche agli iscritti degli ODCEC di Nocera Inferiore, Sala Consilina/Lagonegro e Vallo della Lucania. Per la partecipazione, è richiesta la prenotazione obbligatoria sulla piattaforma dedicata alla formazione professionale continua entro il 25 gennaio; sempre entro il giorno prima dell’evento è possibile inviare (tramite il link https://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/speciali/6cded670-96b2-4bc8-8e71-1bce6a7182d5) i quesiti agli esperti del Sole 24 Ore che risponderanno nel corso della manifestazione.

“Il numero già considerevole di colleghi che si sono prenotati per l’evento in presenza conferma l’apprezzamento per la formula di visione scelta dal nostro Ordine”, commenta il presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave. “Accanto all’autorevolezza dell’appuntamento, considerato una bussola fondamentale per il nostro aggiornamento professionale, abbiamo voluto offrire gratuitamente ai nostri iscritti la possibilità di seguire in sala collettivamente i lavori e di poter formulare le proprie richieste di chiarimento, certi che da questa modalità potranno trarre maggiore arricchimento”.

In alternativa, i commercialisti salernitani potranno scegliere la modalità di visione dell’evento “da remoto” grazie all’accordo concluso dal Consiglio Nazionale (CNDCEC) con il Sole 24 Ore (info al link https://www.commercialistisalerno.it/website/Views/Templated/NewsDetail?news=11807).

Maggiori dettagli su www.commercialistisalerno.it