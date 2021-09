Supercoppa, Givova Scafati in trasferta a Latina.

Dopo l’esordio vincente tra le mura amiche del PalaMangano contro la Stella Azzurra

Roma, la Givova Scafati vuole provare a bissare il risultato anche in occasione del secondo

turno del girone arancione della SuperCoppa 2021. Non sarà però affatto semplice espugnare il parquet del PalaBianchini, contro una Benacquista Latina che ha una gran voglia di ben figurare anche dinanzi ai propri supporters, dopo la buona prestazione della gara d’esordio, in cui si è imposta per 59–65 ai danni dell’Atlante Eurobasket Roma.

La compagine che domani alle ore 18:30 farà propri i due punti in palio avrà messo una seria ipoteca sulla vittoria del girone e quindi sull’accesso alle Final Eight.

Sarà quindi una gara complicata per la truppa scafatese, che potrebbe disporre anche

del giovane Parravicini, ancora alle prese con il recupero fisico dall’infortunio patito alcune

settimane fa durante la fase di preparazione, e sicuramente avere Clarke in migliori condizioni

atletiche.

L’AVVERSARIO

La squadra allenata dall’ex coach gialloblù Gramenzi è una formazione di buona caratura

tecnica, composta da atleti esperti della categoria come il centro Bozzetto e i due ex di turno

Passera (playmaker) e Fall (ala centro), a cui vanno aggiunti gli stranieri Dambrauskas (guardia) ed Henderson (guardia), senza dimenticare l’ala piccola Radonjic, l’ala grande Ambrosin, la guardia Mouaha ed i giovani Donati e Durante.

LE DICHIARAZIONI

L’ala piccola Lorenzo Ambrosin: «Dopo la prestazione dell’esordio siamo tutti molto felici,

ma questo è stato per noi solo il primo passo, il punto di partenza, perché ci attende subito

un’altra difficile sfida da affrontare con la massima determinazione. La presenza del pubblico sugli spalti ci ha caricato a mille, ci ha trasmesso quella adrenalina che mancava da tempo e che abbiamo solo assaporato nella parte finale della scorsa stagione agonistica. Siamo ancora all’inizio, per raggiungere il 100% della condizione fisica ci vorrà ancora un po’, ma siamo a buon punto. I due stranieri di Latina ed il gruppo di italiani sono l’emblema di una squadra difficile da affrontare sotto parecchi punti di vista e contro la quale dovremo fare del nostro meglio per riuscire ad imporci».



Il coach Alessandro Rossi: «Ci attende una partita difficile, che mi incuriosisce tantissimo,

per capire a che livello di preparazione siamo contro una squadra strutturata, con buone

individualità. Giochiamo poi fuori casa e ciò rappresenta un’ulteriore insidia. Sarà il test più

interessante affrontato finora, che speriamo di far nostro per proseguire il nostro cammino in

SuperCoppa 2021. Latina ha due esterni stranieri Henderson e Dambrauskas e ciò complica le cose dal punto di vista difensivo. La regia di Passera è super affidabile ed il pacchetto lunghi italiano è in grande crescita. Nel complesso Latina è una squadra ben organizzata, con buone individualità, che gioca per la prima volta in casa e ci terrà a fare bene. Dobbiamo scendere in campo con il giusto atteggiamento. Parravicini? Sta recuperando bene e possiamo provare anche ad utilizzarlo, verificheremo i suoi progressi fino alla palla a due».

MEDIA

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale

del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del

digitale terrestre) nel giorno di venerdì 17 settembre (ore 20:30).