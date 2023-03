Suite Cilentana, la nuova raccolta di poesie di Giovanni Bracco.

E’ una “plaquette”, “Suite Cilentana”, la nuova silloge di Giovanni Bracco, con opere in tecnica mista dell’artista concettuale Michele Marinaccio (Il Bulino, Roma). Si tratta di poesie ispirate dai luoghi del Cilento, ma che poi spostano l’indagine introspettiva dai luoghi all’anima, naturalmente.

“Suite cilentana”, ultima creatura del poeta Giovanni Bracco, (Il Bulino, Roma), vive nell’incontro fra la parola e le opere figurative dell’artista concettuale Michele Marinaccio, che entrano in vibrazione con l’espressione poetica. La sintonia fra gli artisti si è nutrita di suggestioni ed evocazioni, tra luce, ombra e riflessioni sui temi dell’esistenza: soprattutto la luce che, come avviene per la dimensione olfattiva, è capace di indurre in chi osserva una molteplicità di sensazioni nel giro di pochi istanti.

La luce, con la sua energia, genera forme immerse nel buio, sagome dai contorni dubbiosi, congelate in luoghi silenziosi.

La maggior parte delle poesie, ispirate dall’incanto del Cilento, è stata scritta nel luglio del 2021 a Ogliastro Marina. I componimenti formano una Suite nella quale i titoli, di derivazione musicale, che richiamano le antiche raccolte di composizioni e di danze, sono attinti da indicazioni contenute nei versi.

Berceuse

Con l’animo

in disordine come una discarica

ho preso il largo,

ho ritirato i remi sugli scalmi.

Verso Punta Licosa,

il Tirreno ha preso a respirare

come il canto su un’unica vocale

dentro al pianto sommesso di una madre.

***

Notturno n. 3

a Roberto Deidier

Considera la lenta metamorfosi

del cladodio del fico d’India in mare

o della foglia d’agave

in fitta ragnatela, forse buona

a imprigionare i sogni mentre evapora

la silenziosa notte,

ma non a trattenere il divenire,

la fine di un abbraccio,

il muretto di pietre che si sgretola.

Un treno all’alba, voci. Già distanti

dietro un altro abbandono.

Giovanni Bracco (Polla, 1961) è giornalista professionista, poeta, scrittore. Laureato con lode in Lettere e diplomato in pianoforte, vive a Roma. Ha pubblicato cinque libri di poesia con La Vita Felice editore (Le grandi mani calme, Il nostro tempo, Il mare mi ha deposto dalla croce – Mediterraneo, Sull’orizzonte dei binari in fuga – Carme familiare, Urne). Con Cyberwit.net ha pubblicato il libro di poesia Nocturnes in inglese e in italiano. Sue poesie, tradotte in inglese e spagnolo, sono pubblicate su diverse riviste internazionali. Con Route 96 bis (Porto Seguro editore, 2023) ha esordito nella narrativa.