Strasalerno, Commissione Trasparenza evidenzia mancanza di comunicazione su dispositivo traffico.

La Commissione Trasparenza nella seduta odierna ha evidenziato la carenza di comunicazione relativa all’evento podistico di domenica 23 ottobre Strasalerno, che vedrà impegnate le strade cittadine con il conseguenziale inevitabile disagio per gli spostamenti veicolari all’interno del circuito urbano.

In particolare, la Commissione ha rilevato la necessità di adeguata preventiva comunicazione dei percorsi alternativi e necessari a chi dovrà raggiungere porti e stazione, ma anche per chi dovrà approvvigionare locali e ristoranti di merce deperibile, o chi semplicemente vorrà spostarsi per la domenica cittadina.

D’altro canto, osserva la Commissione, l’inevitabile polemica renderebbe cattiva pubblicità ad un evento, come la Strasalerno, che invece deve diventare momento positivo e virtuoso per la nostra città.

Pertanto, ad oggi riservando ogni istruttoria in merito ad eventuali ritardi ed alle relative responsabilità, la Commissione Trasparenza, all’unanimità, anche ad evitar guasti per i cittadini, per i turisti, per la nostra economia, e per l’immagine della città, invita gli organi di governo ad una comunicazione urgente efficace ed incisiva in ordine al piano traffico e quindi agli orari e ai percorsi alternativi per veicoli e persone.