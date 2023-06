Spettacolo teatrale di beneficenza per le polopazioni dell’Emilia-Romagna sabato 10 a Cava.

Sabato 10 giugno dalle ore 21 Arcoscenico torna in campo per la solidarietà. Al Teatro “Il Piccolo” di Cava de’ Tirreni, una serata all’insegna della comicità con “Cavalli di battaglia”, sketch comici e rivisitazioni dei grandi successi dell’associazione.

L’obiettivo è raccogliere fondi per le popolazioni colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna. In particolare, una parte del ricavato andrà alle compagnie teatrali amatoriali che hanno perso attrezzature, costumi, scenografiche, a causa dei disastri avvenuti le scorse settimane.

« Sappiamo benissimo cosa è successo nelle ultime settimana in Emilia-Romagna, – afferma il presidente Luigi Sinacori – e abbiamo pensato di mettere su in poco tempo una scaletta di grandi successi per aiutare, nel nostro piccolo, chi in questo momento è in difficoltà. Sappiamo che il nostro pubblico risponderà con grande spirito di solidarietà.»