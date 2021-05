Spazi oggettivi dello sguardo, inaugurazione mostra online al FRaC di Baronissi.

Domenica 16 maggio alle ore 18.00, verrà inaugurata la mostra di PAOLO DE SANTOLI, Spazi oggettivi dello sguardo apre al pubblico online, sui canali del Museo FRaC e del Comune di Baronissi e della Gutenberg Edizioni, secondo appuntamento della rassegna LUOGHI DEL PAESAGGIO .

“Siamo al secondo appuntamento della rassegna ‘Luoghi del paesaggio’ – scrive Gianfranco Valiante sindaco di Baronissi – ma anche all’indomani del successo che ha riscontrato l’inaugurazione, in presenza, della mostra dedicata a Daniel Spoerri. Una inaugurazione che ha segnato anche la riapertura del Museo al pubblico, avviando un programma per il 2021 che sarà ricco di numerosi appuntamenti con i maestri storici del XX secolo e con i nuovi giovani artisti. La mostra che inauguriamo online, marca maggiormente il tema del paesaggio: è quello della vicina Puglia, una terra meravigliosa, in particolare l’attenzione di De Santoli si è soffermato sullo scenario splendido della Murgia, ove l’intreccio delle colline fa da sfondo all’architettura di Castel del Monte.”

“ Il luogo è quello delle sue origini – rileva Massimo Bignardi – da dove Paolo ha fatto partire il suo sguardo, fin dai primi anni di vita. Quello della Murgia è un paesaggio piano che si spande come il mare. Di tanto in tanto il vento ne muove la superficie, fa ondeggiare gli uliveti alternando pieni e vuoti, fasce d’argento a macchie di verde scuro. I dipinti che ha realizzato in questi ultimi anni non sono altro che le pagine di un diario interiore, fogli di un viaggio che l’artista ha, per lungo tempo, compiuto attraversando itinerari immaginifici per raggiungere Matera, ove insegnava. I colori, luminosissimi, sono quelli di spazi oggettivi, ossia avvertiti nella fragranza della realtà, nella materia che si fa visione: ha colto il corpo di questa terra, come il respiro accoglie la vita.”

Paolo de Santoli, nato a Terlizzi nel 1956. È attivamente interessato e partecipe alle problematiche di Arte e Design. Fruitore di forme e tecniche della cultura artigiana mediterranea. Ha studiato Pittura all’Accademia di Belle Arti. Già grafico per l’ immagine del gruppo Calabrese. Docente di Discipline Pittoriche e Anatomia Artistica prima al Liceo Artistico di Brindisi, poi a Matera, ora all’Istituto Statale d’Arte di Corato. Vive e lavora a Terlizzi. Operatore e coordinatore dello Spazio d’Arte RA comunicazione totale, promotore di diverse operazioni d’Arte contemporanea come: la collezione “BaccoBaldo fra lumi e fumi”; la rassegna “Federico, i cavalieri, i lega-menti in-crociati”; il parco scultura “la Quercia dei 99 cavalieri”. Ha all’attivo numerosissime mostre fra collettive e personali, esponendo con regolarità dal 1972 sia in Italia che all’estero. Sue opere si trovano in diverse collezioni pubbliche e private. È presente in la Pittura contemporanea in Italia meridionale 1945-1990 volume di cura di Massimo Bignardi (Electa, 2003). Dal 2005 porta avanti una ricerca sui ”Cavalieri Raggianti” lampade – scultura da installazione, evocative-ironiche-dissacranti dove recupero-riuso-riciclo diventano parole d‘ordine della nuova creatività, insieme alle tecniche artistiche tradizionali e all’apporto della luce. È un’opera che lotta “contro l’appiattimento omologante, l’ossessione globalizzante, queste figure artigiane c’insegnano un’altra ostinazione, un’altra dimensione: che il respiro della fantasia, il prodigio della luce, l’utilità delle piccole cose, la novità del colore, il sarcasmo e l’ironia, il ritmo e la magia, il canto e l’incanto possono affrescare un cielo altro”. I “Cavalieri Raggianti“ sono stati esposti nell’Ospedaletto dei Crociati a Molfetta, Castellaneta -Taranto, nel castello Marchione Conversano. Nei castelli svevi di Bari, Trani, Barletta, Castel del Monte e nel complesso delle chiese rupestri San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù, sede delle grandi mostre nei sassi a Matera, dove è stata appositamente allestita la mostra “Cavalieri Raggianti custodi dei sensi”, le cui immagini sono visibili su facebook: paolodesantoli art è. Da anni è l’artefice delle installazione de l’Edicola RaRa ha Terlizzi che ha ospitato tanti artisti italiani nel corso di quest’ultimo decennio. Tra le mostre recenti: nel 2017 a “Migranti&migratori“, Museo-FRaC di Baronissi; nel 2018 “Figure Apotropaiche”, Tipografia Portoghese, Altamura; “Recipere, direzione Ceramica”, Masseria Jesce, teatro della Memoria, Altamura; nel 2019 “La Murgia, il Monile”, Taverna Sforza, Castel del Monte e “Sfacciati, direzione Ceramica”, Masseria Jesce, teatro della Memoria, Altamura; nel 2020 “Direzione Meridiana”, Galleria Arte54, Molfetta.