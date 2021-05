L’Asl Salerno comunica che, a partire da oggi, le vaccinazioni presso il centro commerciale “La Fabbrica” saranno ad accesso libero solo per gli Over 60, mentre per la fascia 50/59 anni si vaccinerà solo su convocazione.



L’Asl Salerno invita i cittadini a non recarsi presso il centro nelle prime ore del mattino, o addirittura nelle ore notturne, in quanto la distribuzione dei numeri di prenotazione avverrà a partire dalle ore 08.00.