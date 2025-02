Smartphone e bambini: una relazione ad alto rischio… per i primi

(Adnkronos) – Una ricerca condotta da HONOR ha evidenziato come i bambini rappresentino una delle principali cause di danni agli smartphone. Il 51% degli adulti italiani ha infatti ammesso di aver subito danni al proprio dispositivo a causa dei figli, con un 29% che ha addirittura stipulato un'assicurazione per coprire tali rischi. La ricerca recentemente condotta ha messo in luce quali sono i danni più frequenti che gli smartphone subiscono quando finiscono nelle mani dei bambini. Ecco una classifica dei guasti più comuni: Caduta del telefono: il danno più frequente, spesso causato da mani piccole che non riescono a mantenere una presa sicura. Caduta dalle scale: un incidente classico quando i bambini giocano con il telefono mentre si muovono in casa. Caduta nel WC: un vero classico degli incidenti domestici, soprattutto quando i telefoni vengono usati in bagno. Telefono calpestato: può succedere durante giochi un po' troppo movimentati, dove il telefono viene dimenticato sul pavimento. Telefono caduto nella vasca da bagno/doccia: un altro rischio quando i dispositivi elettronici vengono portati in bagno durante il momento del bagnetto o della doccia. Telefono ricoperto di sabbia: tipico delle giornate passate al parco giochi o in spiaggia, dove la sabbia può facilmente infiltrarsi negli interstizi del dispositivo. Telefono danneggiato a causa di un capriccio: i momenti di frustrazione possono portare a gesti bruschi che mettono a rischio l'incolumità del telefono. Telefono caduto da un'altezza elevata: che si tratti di essere lanciato per aria o di cadere da una mensola, l'effetto è sempre lo stesso, un potenziale disastro. Telefono calpestato mentre si balla: nelle case dove la musica e il ballo regnano sovrani, può capitare che i telefoni diventino vittime involontarie di passi di danza. Telefono scontrato contro un giocattolo: quando il gioco si fa duro, a volte è il telefono a pagare il prezzo della distrazione. Per dimostrare la resistenza del suo smartphone Magic7 Lite, HONOR ha ingaggiato un team di "piccoli tester" che hanno sottoposto il dispositivo a una serie di prove estreme. Il Magic7 Lite è stato fatto cadere da un paracadute, lanciato da una rampa su un'auto telecomandata, congelato in un blocco di ghiaccio e sepolto nella sabbia per ore. Ecco il video. Nonostante le prove estreme, l'HONOR Magic7 Lite è sopravvissuto a tutte le sfide, dimostrando la sua robustezza e resistenza. Il dispositivo è resistente alla polvere e all'acqua, è dotato di un display antigoccia e di una batteria a lunga durata. "I bambini e i loro giochi sono sicuramente divertenti, ma la necessità di proteggere i propri cellulari è impellente! Ecco perché abbiamo coinvolto il meglio del meglio per mettere alla prova il Magic7 Lite e dimostrare che è in grado di gestire tutto ciò che le piccole mani (e i piedi) possono lanciare. Con HONOR Magic7 Lite, tutto si risolve in un giorno di gioco: il nostro telefono più resistente finora, costruito per sopravvivere a qualsiasi cosa gli capiti a tiro, dalle pozzanghere fangose agli avanzi di ieri" ha commentato Lucas Man Tang, Country Manager di HONOR Italia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

