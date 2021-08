Simply Streisand, giovedì 19 a Ravello.

Ravello omaggia Barbra Streisand a Piazza Fontana Moresca

Giovedì 19 agosto alle ore 21.00 Piazza Fontana Moresca sarà la cornice speciale del concerto Simply Streisand promosso dal Comune di Ravello per valorizzare uno dei luoghi storici della città della musica e attirare, nel contempo, turisti e cittadini con un evento di alta qualità musicale grazie ad un omaggio ad una delle più grandi artiste internazionali, la cui carriera ha spaziato dal Musical al genere Rock, dalla recitazione alla composizione, dalla regia alla produzione di film.

Nel corso di una carriera che si protrae da sei decenni, è diventata un’icona in più campi dello spettacolo, vincendo numerosi premi. Ha vinto due Premi Oscar, dieci Grammy Award, tra cui il Grammy Lifetime Achievement Award e un Grammy Legend Award, cinque Premi Emmy, un Tony Award speciale, un premio American Film Institute, un premio Kennedy Center Honors e undici Golden Globe. È tra un gruppo selezionato di artisti (chiamati EGOT, dalle iniziali dei premi) che sono stati onorati con tutti i premi principali del settore.

La Streisand è considerata tra i migliori e più prolifici artisti musicali di tutti i tempi, con oltre 72,5 milioni di album venduti negli Stati Uniti e con un totale di 145 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, che hanno fatto di lei l’artista femminile che ha più venduto tra gli artisti riconosciuti a livello dalla Recording Industry Association of America (l’unica donna nella top ten, e l’unico artista al di fuori del genere rock ‘n’ roll).

A dare “voce” alla Streisand sarà la talentuosa Chrissy Caine accompagnata da Sandro Deidda, Lorenzo Apicella, Giampiero Virtuoso, Tommaso Scannapietro con la partecipazione straordinaria di Alessandro Calce e Francesca Fusco.

Saranno eseguiti tanti suoi brani di successo: Happy days, Hallo Dolly, People, Stones end, The way we were,

Evergreen, New York State of mind, Guilty , Woman in love, Somewhere, Send in the clowns , Tell him

Per assistere al concerto si potrà prenotare un tavolo presso gli Hotel Bonadies e La Moresca, Sisina’s Snack Bar e il Caseificio Staiano.

Per info: Agenzia del Turismo tel. 089 857096

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.