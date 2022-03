Serie A: febbraio mese interlocutorio per lo scudetto, chi sono stati i migliori

Come tutti coloro che hanno la passione per i pronostici serie A sanno alla perfezione, il mese di febbraio non è e non sarà mai decisivo in vista della vittoria del tricolore. C’è da mettere certamente in evidenza come sia un mese in cui le partite, anche per via degli impegni concomitanti in Champions League e in Europa League, si susseguono a grande velocità per le big che lottano per questo grande traguardo.

Ecco spiegato il motivo per cui è necessario sempre valutare i vari rendimenti e le prestazioni con grande attenzione e prudenza. Nello specifico, è bene evitare di dare per morte certe squadre, visto che tutto può cambiare da un momento all’altro. Le fatiche dal punto di vista fisico cominciano a farsi sentire e il doppio impegno certamente può pesare sulla brillantezza di qualche squadra e può portare a perdere più di qualche punto per strada. E siccome i punti, in questa fase della stagione, hanno una valenza doppia se non tripla, ecco che è fondamentale stare sempre sul pezzo e mantenere altissima la concentrazione.

Agilità e muscoli: che mese di febbraio per Maignan e Bremer!

Chi l’avrebbe mai detto in estate, quando Gigio Donnarumma salutava i tifosi del Milan e volava in Francia per vestire la maglia del Psg, che quel ragazzo arrivato proprio dal campionato francese potesse sostituirlo in maniera così convincente. Non far rimpiangere l’mvp della finale dell’ultimo Europeo di calcio non è affatto semplice.

Eppure, Mike Maignan è stato in grado di farlo dimostrando tutto il suo valore solo ed esclusivamente il campo, come è stato messo in evidenza anche dall’ex difensore del Milan Fulvio Collovati nel corso di un’interessante analisi ai microfoni del blog sportivo L’insider, dove l’ha inserito tra i migliori giocatori di Febbraio. Non ha mai rilasciato dichiarazioni fuori luogo, ha preferito lasciar parlare i fatti e le sue prestazioni in campo. Ha incassato le critiche e le preoccupazioni dei tifosi, poco convinti che un portiere proveniente dal Lille potesse prendere degnamento il posto di un big come Donnarumma. Paolo Maldini, però, ci ha visto lungo anche questa volta, dato che fino a questo momento il campionato disputato dal buon Mike è veramente impressionante.

Sempre nella metà campo difensiva, c’è un altro giocatore che ha stupito più di ogni altro nel corso del mese di febbraio. Stiamo facendo riferimento a Gleison Bremer. Le prestazioni del centrale brasiliano hanno attirato le attenzioni non solo di tutte le big del nostro campionato, ma anche delle più importanti compagini che militano in ambito internazionale. Non è un mistero, infatti, che su di lui ci sia anche l’interesse di un top club come il Bayern Monaco. Difensore muscolare, atletico e vecchio stile, che sta francobollato ai suoi avversari e li morde alle caviglie per tutto il match. Ne sa qualcosa il nuovo bomber della Juve Dusan Vlahovic, annullato sia quando i granata hanno giocato con la Juve che con la Fiorentina.

Dal centrocampo in avanti

Non è uno di quei giocatori di cui si parla tanto, nonostante è già da qualche anno che sta fornendo delle prestazioni di tutto rispetto. Stiamo facendo riferimento ad Antonin Barak, che sta effettivamente trascinando il Verona, anche grazie alla grande fiducia di cui gode dal tecnico Igor Tudor. Jolly offensivo, in grado di inserirsi, dispensare passaggi filtranti e andare in rete con una certa continuità. Potrebbe essere cercato dalle big nel corso della prossima estate.

In attacco, invece, impossibile non scegliere Olivier Giroud come miglior bomber del mese di febbraio in serie A. i suoi gol hanno fatto la differenza e hanno riportato in alto il Milan, a partire dalla doppietta con cui ha schiantato l’Inter nel derby.