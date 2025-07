Serena Brancale al Parco di Velia sabato 26

Serena Brancale in concerto ad Ascea (SA) sabato 26 luglio nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Paestum & Velia nell’ambito della rassegna “Musica e Parole” 2025. L’artista festeggia con un tour estivo in Italia e all’estero 10 anni di carriera, ripercorrendo le canzoni e i momenti musicali più importanti della sua vita. Un viaggio tra i generi musicali esplorati in questi anni di live, collaborazioni, nuovi progetti e tv. Da Galleggiare brano di natura jazz presentato a Sanremo Giovani nel 2015, Serena si racconta con le sue canzoni passando dal soul al baile funk di Baccalà, filastrocca rap frutto della collaborazione con Dropkick. Dopo una laurea in canto jazz decide di aprirsi alla contaminazione ed incominciare a giocare più che mai con il suo dialetto, il folklore della sua terra e i ritmi afroamericani. Si presenta quest’anno a Sanremo con Anema e Core, brano che racchiude tutta la sua passione viscerale per la musica, l’amore per le sue origini e un omaggio nel titolo al suo cantautore di riferimento Pino Daniele. Con lei sul palco: Dropkick: finger drumming; Marco Bottoni: piano basso e voce; Corinne: voce; Nausica: voce; Giulia Gentile: violini e voce; Corpo di ballo di Jasmine Andriano.