Scuole Aperte: la scuola non è un vettore di contagio, si riapra appena fuori dalla zona rossa.

Il Comune di Salerno, rispondendo a un’interrogazione fatta da Codacons e Scuole aperte Salerno, ha certificato il dato dello screening effettuato sulla popolazione scolastica (bimbi, insegnanti, ATA) nella fascia 6/13 anni.

Sono stati trovati 12 positivi al COVID su 6909 test molecolari effettuati.

Questo dato è perfettamente in linea con lo studio di PdO secondo cui “il tasso di positività dei ragazzi rispetto al numero di tamponi eseguito è inferiore all’1% e la chiusura delle scuole totale o parziale, ad esempio in Lombardia e Campania, non influisce minimamente sui famigerati indici Kd e Rt”.

Scuole Aperte Salerno si aspetta che la Regione Campania e il Comune di Salerno prendano atto del fatto che le scuole non sono amplificatore del virus e che le riaprano appena rientrati almeno in Zona Arancione, attuando senza indugio quanto stabilito dal DL covid.

Scuole Aperte Salerno ricorda che le scuole campane sono quelle in Europa con il minor numero di giorni in presenza e che il tasso di dispersione scolastica e di disoccupazione femminile stanno raggiungendo numeri più che preoccupanti.