Questa iniziativa è quella che Carmine Gonnella, direttore organizzativo della nostra Associazione recentemente scomparso, ogni anno organizzava con tutti noi per continuare il dialogo con la scuola e la società, per indagare i processi spesso contraddittori in cui appare sempre più difficile insegnare ed apprendere. L’impegno continua in suo nome per una scuola che dialoga con la società civile, con le istituzioni, con le diverse professionalità, per una comunità radicata nei territori locali aperta alle esperienze nazionali e internazionali di qualità.

Vogliamo discutere del “fare scuola”, del sapere della scuola nella globalizzazione fra ricerca delle identità e digitalizzazione.

Vorremmo incontrare soprattutto giovani, uomini e donne di generazioni diverse, per condividere punti di vista e ritrovare il gusto del confronto in un tempo in cui prevale l’individualismo. L’Associazione Di@logo propone questa iniziativa pubblica per discutere della sua e della nostra scuola, quella che “rimuove gli ostacoli” secondo Costituzione. L’appuntamento è per lunedì 20 gennaio 2025 ore 16,30 presso l’Istituto Superiore “Santa Caterina – Amendola” in via Lazzarelli 12 a Salerno.

L’incontro sarà così articolato :

Apertura dei lavori :Annarita Carraffiello Dirigente Scolastico

Caterina Gammaldi Presidente Comitato Tecnico Scientifico Di@logo

Modera il giornalista Eduardo Scotti

INTERVENTI

Francesco D’Assisi Cormino

Enrico Panini

Michele Nasti

Conclusioni: Gilda Ricci Presidente Di@logo

Per informazioni : associazionedialogo2020@gmail.com