Scafati, brutta sconfitta contro Tortona, sfuma la final eeight di Coppa Italia

Prestazione da dimenticare della Givova Scafati, sconfitta 89-52 dalla Bertram Derthona Tortona al PalaEnergica di Casale Monferrato (Al), in occasione dell’ultimo turno di andata del campionato di serie A.

Si è così fermata la striscia positiva della compagine dell’Agro dopo tre vittorie consecutive e contestualmente si è arrestata anche l’emorragia di sconfitte (cinque di fila) della compagine bianconera, con una prestazione convincente e un risultato roboante.

I gialloblù, orfani di Pinkins e Strelnieks (a referto solo per onore di firma) e con Nunge e Robinson in condizioni fisiche non eccellenti, sono apparsi lontani parenti di quella squadra grintosa e caparbia che solo otto giorni prima si era resa protagonista di una prova superlativa, con un organico ridotto all’osso dagli infortuni. Tranne i primi cinque minuti di gara, è sempre stata sotto nel punteggio, senza mai dare l’impressione di poter ribaltare le sorti del match. Sconfitta che si appalesa anche nei numeri delle statistiche finali, che vedono gli scafatesi soccombere, anche piuttosto nettamente, in tutte le percentuali di tiro, a rimbalzo e negli assist.

LA PARTITA

Il primo canestro scafatese dal campo arriva dopo 3’ ad opera di Gentile (2-4), in una sfida che vede le difese dominare sui rispettivi attacchi nella prima parte. Col trascorrere dei minuti, aumenta l’intensità ed il ritmo e, con esse, anche la capacità realizzativa di ambedue i quintetti, che tengono la sfida in equilibrio (8-9 al 5’). Mentre entrambi i tecnici cominciano ad attingere dalle rispettive panchine, Weems e Ross si mettono in mostra ed i locali provano a prendere il largo (13-9 all’8). Coach Boniciolli si trova costretto a chiamare time-out, ma i suoi uomini subiscono l’iniziativa di Baldasso e compagni, che aumentano il proprio vantaggio, grazie ad un attacco lucido ed a una difesa attenta sui principali terminali offensivi gialloblu. Al termine del primo periodo, il vantaggio piemontese è in doppia cifra (19-9).

Baldasso e Severini chiudono un parziale di 18-0 in avvio di secondo periodo, che costringe coach Boniciolli a fermare nuovamente il cronometro (24-9 al 13’), con lo scopo di provare a sbloccare un attacco che ha smesso di segnare per circa 8’. In campo c’è praticamente una sola squadra, con la Givova che arranca e fa fatica anche nelle cose più semplici. Robinson prova a suonare la carica con cinque punti di fila (30-18 al 7’). Dal successivo time-out di coach De Raffaele ne viene però fuori una Bertram lucida, che riprende a difendere forte e ad attaccare con ordine, raggiungendo gli spogliatoi avanti sul +17 (40-23).

Le triple di Weems, Severini e Radosevic (due), unitamente ad una schiacciata di quest’ultimo, fanno volare 54-25 i padroni di casa al 23’ (parziale di 14-2). Mossa a sorpresa di coach Boniciolli che, a questo punto, getta il giovane Imade nella mischia, che ricambia la fiducia con una prova di grande quantità. L’unico a far sentire la propria presenza in campo è il centro Gamble, che però da solo non può molto (59-31 al 26’). Weems e soci fanno quel che vogliono (66-33 al 27’) e chiudono avanti il terzo quarto 70-41.

L’ultima frazione si apre con un fallo antisportivo ed un fallo tecnico fischiato a Gentile, costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco. Dopo la sua uscita, la gara non ha avuto molto da raccontare, tranne la buona vena realizzativa di Candi e compagni che sfiorano i 40 punti di vantaggio al 38’ (57-47). Finale: 89-52.

LE DICHIARAZIONI

Il capo allenatore Matteo Boniciolli: «Al di là del valore di Tortona, che probabilmente questa sera è emersa per la prima volta in tutta la stagione, a riprova del fatto che abbiamo chiuso il girone di andata con due punti in più, sono arrabbiato perché non abbiamo presentato una versione credibile di noi stessi. Sapevamo, come di fatti è accaduto, che dopo cinque sconfitte consecutive, Tortona avrebbe iniziato la partita contratta, ma non siamo riusciti a creare un piccolo divario e neppure a mettere un piccolo tarlo nella testa degli avversari. Lo abbiamo fatto confusamente fino al 9-8 per noi, ma già lì le cose non erano andate bene, perché abbiamo cominciato a pensare che ognuno avrebbe fatto per conto suo. Dopo aver subito una loro tripla si sono così aperte le cateratte e abbiamo avuto un atteggiamento arrendevole, remissivo, debole, molle. L’assenza di Pinkins ed il fatto che Robinson non si sia allenato nel corso della settimana, per quanto importanti, non avrebbero dovuto farci esimere dal combattere, mentre oggi abbiamo subìto e questa è una cosa che non mi è piaciuta per niente. E’ giusto che un nuovo allenatore veda anche il “dark side of the moon”: fino ad oggi abbiamo giocato tre quarti eccellenti a Venezia prima di essere travolti nell’ultimo quarto da una squadra che, come Tortona, ci è superiore in termini tecnici; abbiamo vinto un derby giocando in maniera straordinaria; abbiamo vinto a Brindisi recuperando 21 punti in quattro minuti e mezzo; abbiamo vinto con autorevolezza contro Trento, la quarta forza del campionato, la scorsa settimana; per cui non voglio farmi prendere da tristezze, ma da una sana incazzatura, perché, come ho detto ai miei giocatori, al di là del risultato, si poteva affrontare la sfida in maniera differente, a prescindere dal fatto che Tortona sia una grande squadra, che finora ha reso forse al 20% delle proprie possibilità. Non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento. Dopo aver lavorato per un mese con grande durezza, venire qui ed essere travolti in questo modo mi fa incazzare, perché non era questa la faccia che dovevamo mostrare contro una grande del campionato».

I TABELLINI

BERTRAM DERTHONA TORTONA 89 – 52 GIVOVA SCAFATI

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Zerini 5, Noua 2, Ross 7, Candi 6, Tavernelli n. e., Strautins 6, Baldasso 19, Severini 11, Obasohan 9, Weems 13, Thomas, Radosevic 11. Allenatore: De Raffaele Walter. Assistenti Allenatori: Squarcina Iacopo, Talpo Vanni.

GIVOVA SCAFATI: Imade, Morvillo n. e., Gentile 8, Mouaha, Rossato 8, Logan, Robinson 7, Rivers 7, Nunge 2, Pini 2, Strelnieks n. e., Gamble 18. Allenatore: Boniciolli Matteo. Assistente Allenatore: Ciarpella Marco, Costagliola Di Fiore Massimo.

ARBITRI: Sahin Tolga Ozge Di Messina (Me), Quarta Denis Di Torino (To), Patti Simone Di Montesilvano (Pe).

NOTE: Parziali: 19-9; 21-14; 30-18; 19-11. Falli: Tortona 18; Scafati 19. Usciti per cinque falli: Gentile. Tiri dal campo: Tortona 30/71 (42,2%); Scafati 19/52 (36,5%). Tiri da due: Tortona 15/28 (53,6%); Scafati 15/37 (40,5%). Tiri da tre: Tortona 15/43 (34,9%); Scafati 4/15 (26,7%). Tiri liberi: Tortona 14/16 (87,5%); Scafati 10/12 (83,3%). Rimbalzi: Tortona 44 (15 off.; 29 dif.); Scafati 27 (4 off.; 23 dif.). Assist: Tortona 25; Scafati 7. Palle perse: Tortona 11; Scafati 18. Palle recuperate: Tortona 8; Scafati 3. Stoppate: Tortona 6; Scafati 2.