Scafati, brutta sconfitta a Treviso

Un secondo tempo da incubo condanna la Givova Scafati, a Villorba vince Treviso 104-75. Il settimo turno di LBA non sorride agli uomini di coach Marcelo Nicola nonostante il +10 con cui il team scafatese chiudeva il primo tempo (35-45). Pagati, statisticamente parlando, il 3/24 dall’arco dei 3 punti e le 14 palle perse (il doppio della Nutribullet) oltre al pazzesco 69% da 2 punti (31/45) concesso ai trevigiani.

Nell’anticipo dell’ottavo turno di LBA la Givova Scafati ospiterà Varese, sabato 16 novembre alle ore 20:30 presso la Beta Ricambi Arena – PalaMangano.

LA CRONACA DEL MATCH

QUINTETTI

TREVISO: Mascolo, Harrison, Olisevicius, Alston, Paulicap.

SCAFATI: Cinciarini, Stewart, McRae, Pinkins (K), Sorokas.

PRIMO QUARTO

Una Givova ancora priva di Rob Gray si affida a Stewart e Sorokas in avvio per rispondere alle iniziative di Harrison e compagni, 7-4 dopo 180”. Scafati non riesce a trovare continuità offensiva, ma con l’ex Sorokas particolarmente ispirato sui due lati del campo resta a -1 al 5’, 9-8. Mascolo è indemoniato e fa pentole e coperchi per i padroni di casa, McRae si mette “al lavoro” in attacco, dopo la prima girandola di cambi è ancora Bruno Mascolo a siglare il +5 Nutribullet dopo poco più di 7 minuti di gioco, punteggio sul 19-14. Sorokas sbaglia il primo libero della sua serata, Mezzanotte dall’arco dei 6.75 fa malissimo alla difesa gialloblù, di Miaschi ed Olisevicius gli ultimi canestri dal campo del quarto, i liberi di Alston valgono il 26-17 alla prima sirena.

SECONDO QUARTO

Capitan Pinkins trova il fondo della retina in avvio di periodo, Miaschi lo segue a ruota in penetrazione prima e dalla lunga distanza poi, parziale di 7-0 Givova che costringe Vitucci al primo timeout ad 8:30 dall’intervalllo. Alla ripresa dei giochi Miaschi stoppa Olisevicius, Paulicap sbaglia due liberi, Akin impatta a quota 26 al 13’. Attimi di confusione sul parquet: volano a schiacciare Torresani e Stewart, la Givova torna sotto di 4 con Paulicap grande protagonista, 32-28 a metà della seconda frazione. Cinciarini regala un cioccolatino ad Akin, Stewart vola ancora testa e spalle sopra al ferro prima, regala il vantaggio alla Givova dal centro dell’area poi, 33-34 a 2 primi e 50 secondi dall’intervallo. Mascolo impreciso dalla lunetta, Cinciarini è poesia in movimento, i primi punti stagionali di Ulaneo (pazzesco assist di Sorokas) valgono il massimo vantaggio gialloblù al 19’, 35-41. Nutribullet mentalmente fuori dalla gara al tramonto del primo tempo, “and-one” di un ottimo Ulaneo che firma anche il +10 col quale le squadre vanno al riposo, 35-45 per una Givova sontuosa nei secondi dieci minuti di gioco.

TERZO QUARTO

Harrison e Mascolo tornano ad essere aggressivi come in avvio di match, terzo fallo di Stewart e 6-0 di parziale Nutribullet in 60”, 41-45. Momento difficile per la Givova, Olisevicius costringe Nicola a ricorrere al minuto di sospensione quando il punteggio è 46-47. Sorokas con una magia ferma l’emorragia, il connazionale Olisevicius non è da meno e complice un fallo tecnico preso da un nervoso McRae impatta quota 49, reazione veemente trevigiana. Stewart e Mezzanotte firmano sorpasso e contro-sorpasso, Mascolo s’inventa un altro canestro dal mid-range, inerzia girata completamente a favore dei padroni di casa anche grazie all’energia di Paulicap, 58-53 al 26’. Scafati pare spegnersi sotto i colpi dei biancoblù, Harrison allunga il parziale ed i veneti trovano il massimo vantaggio di serata a 3:30 dalla penultima sirena, 62-53 il punteggio. Paulicap e Mezzanotte devastanti, di Akin e Zanelli i canestri che tengono gli ospiti sotto la doppia cifra di svantaggio al 28’. A Sorokas risponde Harrison che, però, s’infortuna, il finale di quarto vede ancora Paulicap protagonista, 70-59 al 30’.

QUARTO QUARTO

Mezzanotte infallibile da 3 punti, Cinciarini e Zanelli cercano di rimettere la Givova in partita, ma al 32’ è ancora Paulicap a firmare il massimo vantaggio Nutribullet, 77-63. Stewart segna da 3 punti ma subito dopo commette il quinto fallo personale, Torresani vola ancora al ferro, McRae “sfonda”, a 6’ dal termine è -15 Scafati. Pinkins prova a mettersi in partita, ma Mascolo continua ad essere rebus irrisolvibile per la difesa campana ed il divario non muta, anzi aumenta a 4:22 dal gong, 86-70. Blackout prolungato in casa gialloblù, Macura firma tre triple consecutive e rende pesantissima l’ormai scritta sconfitta scafatese, 98-73 al 38’. Mascolo & soci scollinano quota 100 punti, il finale è amaro al PalaVerde, 104-75 il passivo al 40’.

Una sconfitta maturata nel secondo tempo (69-30 il parziale dopo il cambio campo) nonostante i primi 20’ di ottima fattura.

LA SALA STAMPA

Coach Marcelo Nicola: «Chiedo scusa ai tifosi arrivati da Scafati a sostenerci. Solo nel secondo quarto abbiamo messo la giusta energia, per il resto della gara non c’è nulla da dire sotto un punto di vista né tecnico né tattico. Vergogniamoci e chiediamo scusa a società e tifosi, stasera non si salva nessuno».

I TABELLINI

TREVISO: Bowman 1, Harrison 8, Guidolin ne, Torresani 8, De Marchi ne, Mascolo 23, Mezzanotte 15, Olisevicius 21, Alston 2, Paulicap 14, Spinazzè ne, Macura 12. ALL. Francesco Vitucci, ASS. Alberto Morea e Mattia Consoli.

SCAFATI: Sangiovanni ne, Zanelli 2, Ulaneo 6, Sorokas 18, Greco ne, Miaschi 7, Pinkins 6, Cinciarini 9, Stewart 17, Akin 6, McRae 4, Hruban ne. ALL. Marcelo Nicola, ASS. Damiano Pilot e Domenico Chiariello.

ARBITRI

Baldini-Noce-Valleriani

PARZIALI

26-17, 9-28, 35-14, 34-16.