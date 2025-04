Intervista al professor Sergio Brongo, Chirurgo Plastico: “A Salerno la prima edizione del convegno “Cute e Tumori: quali novità?”.

Si terrà il 13 giugno a Salerno, presso il “Saint Joseph Resort” di Via Salvatore Allende, un importante convegno sulle patologie cutanee al quale parteciperanno importanti esperti nazionali ed internazionali. Organizzatori, Responsabili scientifici e Presidenti del convegno sono: la Professoressa Serena Lembo, il Dottor Luigi Ligrone e il Dottor Carlo Marino”. Ad annunciarlo è stato il professor Sergio Brongo, Chirurgo Plastico, Professore Associato dell’Università di Salerno, Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi d’Aragona, presso il plesso dell’ospedale Santa Maria Incoronata dell’Olmo di Cava dei Tirreni che è centro di riferimento per la prevenzione e la terapia precoce dei tumori cutanei:” Sviluppiamo le condizioni di risoluzione dei problemi oncologici cutanei per i quali purtroppo c’è una cattiva prevenzione. Collaboriamo anche con il professor Paolo Ascierto dell’Istituto Tumori Pascale di Napoli. Nel nostro centro si effettuano degli interventi specialistici di cui potrebbero usufruire, oltre ai pazienti della nostra provincia e della nostra regione, anche quelli provenienti da altre regioni. Purtroppo, per varie motivazioni, c’è stato un depotenziamento della Chirurgia Plastica che ha portato ad avere delle lunghe liste di attesa e alcune difficoltà che stiamo cercando di superare”. Il professor Brongo ha spiegato che il melanoma rappresenta una delle neoplasie cutanee più gravi e la sua incidenza è in continua crescita a livello globale, con un impatto significativo sulla salute pubblica. “In Campania le statistiche della Rete Oncologica riportano al 2022 una mortalità di 3.0 per 100.000 negli uomini e 2.1 per 100.000 nelle donne. Sebbene i progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie abbiano migliorato significativamente le prospettive di trattamento, il melanoma rimane una sfida clinica e scientifica sia in termini di prevenzione che di gestione”. Il professore napoletano, che è tra i più rinomati specialisti nel settore su tutto il territorio nazionale, con alle spalle più di 30 anni di esperienza, si è laureato all’Università Federico II di Napoli, dove ha conseguito, nel 1995, la Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica con il massimo dei voti. Dopo aver esercitato all’estero, nel 2004 è tornato in Italia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Successivamente, nel 2011, si è trasferito a Salerno. Il professor Brongo ha ricordato che il melanoma cutaneo è un tumore maligno della pelle influenzato da fattori genetici e dall’esposizione al sole:” Sicuramente devono evitare di esporsi troppo al sole i soggetti fotosensibili, con fototipo chiari. Anche i lavoratori che svolgono la loro attività prevalentemente all’aperto hanno una percentuale maggiore di essere colpiti. È importante proteggersi dal sole, sia con l’abbigliamento, sia con creme protettive, proprio perché la maggiore causa ambientale per l’insorgenza del melanoma è la prolungata e non protetta esposizione a radiazioni solari ultraviolette di tipo UVB. Anche chi ha un fototipo scuro, quando va al mare, deve usare delle creme protettive. L’esposizione deve essere sempre graduale per evitare le scottature che procurano danni che vanno avanti per decenni. È importante fare prevenzione, con almeno un controllo annuale dei nei per poter effettuare una diagnosi precoce dei tumori della pelle: è fondamentale per poter guarire al 100%. Se non trattato precocemente il tumore ha una elevata possibilità di metastatizzare. Con l’aiuto di uno strumento che si chiama dermatoscopio ad epiluminescenza ad alta risoluzione, è possibile fare, almeno una volta l’anno, una mappatura dei nei”. Anche l’autodiagnosi è importante:” Se si notano dei cambiamenti nella dimensione e forma dei nei o si scoprono delle lesioni, bisogna rivolgersi immediatamente al dermatologo. È fondamentale attuare una educazione alla prevenzione organizzando anche delle giornate di screening nelle scuole” ha sottolineato il professor Brongo che sarà uno dei relatori del convegno al quale parteciperanno: Giuseppe Argenziano, Bruno Brunetti, Valerio Cirfera, Claudio Conforti, Claudia Costa, Giuseppe De Rosa, Laura Del Regno, Dario Donadio, Gerardo Ferrara, Umberto Ferrentino, Giovanna Galdo, Raffaella Manzo, Carlo Marino, Giuseppe Monfrecola, Elvira Moscarella, Serena Lembo, Luigi Ligrone, Giovanni Pellacani, Tiziana Peduto, Stefano Pepe, Ketty Peris, Daniela Postiglione, Luigi Rossiello, Francesco Sabbatino, Giovanni Sarracco, Maurizio Saturno, Massimiliano Scalvenzi, Antonino Trischitta, Maria Teresa Uzzauto, Pio Zeppa. Per procedere alla registrazione gratuita al convegno, aperto a 120 partecipanti: Medici Chirurghi specialisti in Dermatologia e Venereologia,

Oncologia, Pediatria, Medicina Generale, Chirurgia Generale,Chirurgia Plastica, Chirurgia Pediatrica, Radiologia,Radioterapia, Allergologia, Psichiatria, Medicina Legale,

Igiene e Medicina della Prevenzione, Farmacologia ed Infermieri, è necessario inviare una mail all’indirizzo segreteria@fvtravelservice.it. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato sia

all’effettiva partecipazione ai lavori scientifici che al superamento del questionario di valutazione finale.

Aniello Palumbo