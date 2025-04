Palio remiero ad Amalfi domenica 18

La RAI garantirà la diretta tv della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia in programma domenica 18 maggio 2025 ad Amalfi.

Giunta alla sua 70esima edizione, la fase finale della manifestazione che culminerà con il Palio Remiero e quel carico di significato che la accompagna sin dal giorno della sua istituzione, sarà anticipata alle ore 12:30.

A comunicarlo ufficialmente al Sindaco di Amalfi, Daniele Milano, è stato l’amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, con una nota appena pervenuta a Palazzo di città.

L’anticipo dell’orario – condiviso con i rappresentanti del Comitato Generale della Regata A.R.M.I. – è stato dettato dalla concomitanza del Giro d’Italia e delle finali degli Internazionali di Tennis di Roma, previsti entrambi per il pomeriggio di domenica 18 maggio 2025.

Nato sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, l’evento – a metà tra rievocazione storica e gara remiera – sarà diffuso su Rai2 a cura del Tg2 dalle ore 12 alle ore 12.50.

Per Amalfi, quello della Regata, è da sempre un evento speciale. Per questo la più piccola e intrepida delle Repubbliche Marinare sta preparando al meglio il programma celebrativo che anche in questa occasione prevede eventi musicali e manifestazioni culturali tra cui una mostra dedicata ai manifesti celebrativi delle 70 edizioni dell’evento: una vera e propria collezione che per la prima volta in assoluto ricostruirà, attraverso le arti visive, la storia del Palio remiero.

Il programma completo dell’evento sarà svelato nel corso dei prossimi giorni attraverso il sito web del Comune di Amalfi, nonché sul sito ufficiale dell’evento www.repubblichemarinare.org e sui canali promozionali presenti su Facebook, Instagram e da pochi giorni TikTok.