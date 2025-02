Saros, dopo Returnal il nuovo gioco di Housemarque esce nel 2026 su PS5

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment e Housemarque hanno annunciato l'arrivo di Saros, un titolo d'azione in terza persona previsto per PlayStation 5 nel 2026. Il nuovo progetto di Housemarque, già autori di Returnal, è in arrivo su PlayStation 5 ma anche in una versione ottimizzata per PlayStation 5 Pro. Il titolo trasporterà i giocatori sul pianeta Carcosa, minacciato da una sinistra eclissi. Si vestiranno i panni di Arjun Devraj, un potente Soltari Enforcer alla ricerca di risposte su una colonia extra-mondo perduta. Saros si caratterizzerà per un sistema di progressione permanente: ogni morte influenzerà il mondo di gioco, offrendo al contempo nuove opportunità di potenziamento per superare le sfide proposte. L'esperienza di gioco, incentrata sull'azione in terza persona, sarà arricchita da una narrazione intensa e inquietante, con una performance dell'attore Rahul Kohli che contribuirà a dare spessore e realismo all'esperienza. Con Saros, Housemarque sembra voler portare a un nuovo livello la propria filosofia di game design, focalizzata sull'immediatezza e sul coinvolgimento del giocatore. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

