Sanremo 2025: un palcoscenico tra musica e tecnologia

(Adnkronos) – Il Festival di Sanremo, la kermesse musicale più attesa d'Italia, quest'anno si presenta con un'innovazione senza precedenti, riflettendo un'evoluzione significativa nel mondo della musica e dell'intrattenimento. Con l'edizione 2025, che avrà inizio l'11 febbraio per terminare poi il 15, Sanremo non solo celebra la musica italiana ma anche la tecnologia che sta ridefinendo le esperienze culturali e musicali. Quest'anno, il palco del Teatro Ariston è stato trasformato in quello che viene definito un "Tecno-Salone delle Feste". Ideato dall'architetto Riccardo Bocchini, il palco si espande verso il pubblico, offrendo una scenografia tridimensionale che cambia dinamicamente durante le esibizioni. Questa evoluzione scenografica non solo esalta le performance ma crea un'esperienza immersiva per il pubblico, sia presente che a casa, attraverso l'uso di tecnologie avanzate come proiezioni olografiche e luci interattive. L'AI sta giocando un ruolo fondamentale nell'edizione 2025. Con strumenti come l'autotune, che ha sollevato dibattiti ma anche consensi per la sua capacità di rendere "intonati" i cantanti, Sanremo si avvicina sempre di più a un uso sofisticato della tecnologia. Tuttavia, l'AI non si ferma qui: assistenti virtuali personalizzati, come Alexa, partecipano attivamente all'evento con funzioni interattive. Gli spettatori possono interagire tramite dispositivi smart per pronostici, quiz e persino per ascoltare canzoni inedite dedicate al festival. Un'altra innovazione significativa è l'introduzione di un tappeto tecnologico e interattivo durante la sfilata dei Big, che permette agli artisti e al pubblico di creare suoni attraverso archi luminosi. Questa fusione di arte e tecnologia non solo rende l'evento più coinvolgente ma apre anche nuove strade per l'intrattenimento, dove l'interazione diretta con il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo. Ma che ruolo possono avere le startup? "Dalle applicazioni per la creazione di musica tramite AI alle soluzioni per la gestione degli eventi, queste startup stanno cambiando il volto del settore – commenta così Gabriele Ferrieri Presidente dell'ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori che prosegue evidenziando come "Il Festival di Sanremo 2025 è un chiaro esempio di come l'arte possa sposarsi con la tecnologia per creare esperienze uniche. Mentre si dibatte sull'impatto di queste innovazioni, una cosa è certa: Sanremo continua a essere un faro di sperimentazione culturale, dimostrando che la musica italiana è pronta ad abbracciare il futuro, una nota alla volta". Conclude Ferrieri (già ForbesU30). Non mancano tuttavia le critiche riguardo a come l'innovazione possa alterare la purezza dell'esperienza musicale, con alcuni che lamentano la mancanza di profondità nei testi a favore di un uso eccessivo della tecnologia. In ogni caso, i sostenitori vedono in queste innovazioni un'opportunità di espansione culturale, rendendo la musica accessibile e coinvolgente come mai prima d'ora. Immagine: Teatro Ariston (fotogramma) —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

