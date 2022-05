Salerno Wellness Weekend sabato 21 e domenica 22.

Siamo in procinto di vivere una nuova estate, il corpo si risveglia, chiede attenzione. Cosa c’è di meglio che dedicarsi a se stessi prendendo parte alle attività previste dal doppio appuntamento il 21 e 22 maggio e il 28 e 29 maggio, con il benessere del “Salerno Wellness Weekend”, una kermesse di carattere divulgativo, inclusivo e di stimolo per i cittadini alla ricerca del benessere psico-fisico con uno sguardo attento ad una corretta alimentazione, alla postura, all’attività fisica. “L’evento, che si terrà in due diverse location, parte dal concetto che il benessere è un diritto, il nostro intento è quello di diffondere cultura e informazione, coinvolgendo le diverse realtà del settore capaci di arricchire l’esperienza con le loro attività e i loro prodotti di punta”, spiega Massimiliano Sabato di Professional Fit Asd.

La convention, patrocinata dal Comune di Salerno e dall’Acsi, è pensata per essere svolta nell’arco di due weekend, in due diverse location: il “Solarium Santa Teresa” e la “Terrazza lungomare Colombo” (via Posidonia).

Durante i weekend saranno allestite ed organizzate aree dedicate nelle quali gli utenti potranno prendere parte gratuitamente a seminari e workshop teorico pratici, dimostrazioni e sessioni di allenamento per approfondire tutto ciò che ruota intorno al mondo del “Wellness” e quindi anche alimentazione, postura, anti-aging e altro. Dopo questa prima edizione Salerno Wellness Weekend aspira a diventare un evento periodico che aiuti i cittadini a vivere uno stile di vita più salutare, mirato alla longevità e al recupero dell’equilibrio fisico e mentale. Ingresso libero.